बिहार की 121 सीटों पर वोटिंग: 2020 में RJD+ ने जीती थी ज्यादा सीटें, गेम पलटने के लिए भाजपा ने तरकश में कौन से तीर रखे

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है. पीएम नरेंद्र मोदी ने 'पहले मतदान, फिर जलपान' के संदेश के साथ लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित किया है. बिहार में लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है तो आपके मन में सवाल भी उठ रहे होंगे कि इस बार क्या समीकरण बनने वाला है? हाल के वर्षों में बिहार की राजनीति ने काफी उथल-पुथल या कहें पलटाव देखे हैं. कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए... इस बार क्या होगा और भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट क्यों दिख रही है.

पहले जान लीजिए कि आज बिहार विधानसभा की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इस बार का सियासी समीकरण समझने से पहले 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करना जरूरी है. पिछली बार एनडीए इतना एकजुट नहीं था. तब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन ने पहले चरण की 121 सीटों में से 61 पर जीत हासिल की थी. पिछली बार यहां आरजेडी खेमे का प्रदर्शन बेहतर था. एनडीए को 59 सीटें मिली थीं. शाहाबाद क्षेत्र एनडीए की कमजोर कड़ी के रूप में सामने आया था. यहां के भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर जिले में भाजपा को 2020 के बाद 2024 के चुनावों में भी हार झेलनी पड़ी.

शाहाबाद क्षेत्र में भाजपा को लगा था झटका

2020 के चुनाव में लालू की पार्टी ने शाहाबाद रीजन के साथ-साथ पटना, सारण, भोजपुर और सीवान जैसे कई अहम जिलों में बेहतर प्रदर्शन किया था. इस बार एनडीए की तरफ से इस क्षेत्र पर काफी फोकस किया गया है. भाजपा ने बड़ी संख्या में शाहाबाद क्षेत्र के जिलों में स्थानीय नेताओं को आगे बढ़ाया. वैसे, 2010 तक एनडीए का यहां दबदबा देखा जाता था लेकिन 2015 से सीन बदल गया. नीतीश कुमार के लालू यादव के साथ जाने से यहां की भगवा जमीन खिसक गई.

इस बार भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को उम्मीद है कि अपने मजबूत गठबंधन सहयोगियों और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे वह बेहतर प्रदर्शन करेगी. आज वोटिंग वाली सीटों पर सबकी ज्यादा नजरें हैं जिससे पिछली बार वाली कमी को पूरा किया जा सके.

2020 से कितना अलग है 2025 का चुनाव?

- चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने पिछली बार अलग-अलग चुनाव लड़ा था. इसका फायदा महागठबंधन को बेगूसराय और बक्सर जैसी कई सीटों पर हुआ था.

- इस बार पासवान और कुशवाहा दोनों एनडीए में वापस आ चुके हैं. गठबंधन नेता अब मान रहे हैं कि उनका सामाजिक गठबंधन काफी मजबूत हुआ है.

- एनडीए के नेता सरकार की कल्याणकारी पहलों, खासकर 1.3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपये नकद भेजे जाने का चमत्कारी असर देखने की उम्मीद कर रहे हैं.

कॉन्फिडेंस की बड़ी वजह

2020 में पटना, भोजपुर, सीवान, बक्सर, सारण और बेगूसराय की 50 सीटों में से महागठबंधन ने 35 सीटें जीती थीं. भाकपा-माले लिबरेशन ने महागठबंधन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. जातिगत आधार पर देखें तो गरीबों के बीच इसका अपना मजबूत आधार है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक एक भाजपा नेता ने दावा किया है कि एनडीए को इन जिलों के साथ-साथ मगध और शाहाबाद क्षेत्रों में भी बड़ी रिकवरी की उम्मीद है, जहां 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है. उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि एनडीए की सीटें 2020 में 125 सीटों से बढ़कर इस बार 160 से ज्यादा होंगी. इस कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह उन क्षेत्रों में प्रदर्शन में सुधार का भरोसा है जहां महागठबंधन को बढ़त मिली थी.

2020 में पासवान एनडीए से बाहर हो गए थे और उन्होंने गठबंधन के वोट बेस, खासतौर से जेडीयू की सीटों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया था. कुशवाहा का समर्थन कम था. दोनों नेताओं की वापसी और भाजपा के भीतर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उभार ने कुशवाहा समुदाय का मनोबल बढ़ाया है, जो यादवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी समूह है. यह बिहार की आबादी का लगभग 4.2% हिस्सा है.

दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है. सभी सीटों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.