Nitish Kumar News: पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी

Is Bihar CM Nitish Kumar Palturam or political weather scientist: बिहार असेंबली चुनाव का रिजल्ट शुक्रवार को घोषित होने वाला है. एग्जिट पोल की मानें तो चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सत्ता में वापसी होने जा रही है. अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार का फिर से सीएम बनना भी लगभग तय माना जा रहा है. ऐसे में बिहार की राजनीति में पुराना सवाल एक बार फिर गूंज रहा है, 'क्या नीतीश कुमार पलटूराम हैं या राजनीति के सबसे सटीक मौसम वैज्ञानिक?'

बता दें कि शुक्रवार को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही सियासी गलियारों में हलचल तेज है. शुरुआती रुझान और सर्वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को इस बार भी बढ़त मिल सकती है. अगर ऐसा हुआ, तो बिहार की सत्ता की चाबी एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों में आने वाली है. वो नीतीश, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बार-बार परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा और हर बार खुद को 'अविनाशी' साबित किया.

स्थिरता के प्रतीक या अवसरवाद के मास्टर?

बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का नाम स्थिरता और सादगी के साथ-साथ सियासी समझदारी का भी पर्याय बन चुका है. 2000 के दशक की शुरुआत में जब लालू राज के खिलाफ जनाक्रोश चरम पर था, तब नीतीश ने एनडीए के साथ मिलकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ीं. 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 'सुशासन बाबू' की छवि तेजी से बनी.

लेकिन राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों स्थायी नहीं होतीं. 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया. कहा गया कि यह सिद्धांतों की राजनीति थी, लेकिन 2017 में जब उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मतभेद के चलते महागठबंधन छोड़कर दोबारा एनडीए में वापसी की, तो विपक्ष ने उन्हें 'पलटूराम' करार दे दिया.

‘मौसम वैज्ञानिक’ की सटीक भविष्यवाणियां

कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार दरअसल राजनीतिक 'मौसम वैज्ञानिक' हैं, जो समय की हवा पहचान लेते हैं. जब उन्हें महसूस हुआ कि 'नरेंद्र मोदी' लहर पूरे देश में छा रही है, उन्होंने बिना देर किए दोबारा एनडीए का हाथ थाम लिया. नीतीश का यह गुण और राजनीतिक हवा की दिशा को भांपने की क्षमता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.वो जानते हैं कब टकराना है, कब झुकना है और कब रास्ता बदल लेना है. यही वजह है कि वे तीन दशकों के सियासी सफर में कभी पूरी तरह सत्ता से बाहर नहीं हुए.

‘सुशासन बाबू’ की छवि अब कितनी असरदार?

नीतीश कुमार की पहचान 'सुशासन बाबू' के रूप में बनी, जब उन्होंने बिहार को लालू राज के अपराध और अव्यवस्था से बाहर निकाला. सड़कें बनीं, बिजली आई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ा. लेकिन वक्त के साथ यह छवि भी चुनौती में बदलने लगी. बीते कुछ वर्षों में बेरोज़गारी, शराबबंदी के बावजूद अपराध और विकास की गति में ठहराव जैसे मुद्दों ने नीतीश की लोकप्रियता पर असर डाला है. फिर भी, बिहार की जनता के एक बड़े हिस्से के लिए नीतीश आज भी विश्वसनीय चेहरा हैं. खासकर उन मतदाताओं के लिए जो राजनीतिक स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं.

केंद्र से तालमेल रखना कभी नहीं छोड़ा

नीतीश कुमार की सियासी सफलता का एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि उन्होंने हमेशा केंद्र के साथ रिश्ते संभालकर रखे. चाहे यूपीए सरकार हो या एनडीए की, नीतीश ने बिहार के लिए फंड, परियोजनाएं और योजनाओं के जरिए केंद्र से मदद लेना नहीं छोड़ा. उनकी यह व्यावहारिक राजनीति अक्सर उन्हें विपक्ष के कटाक्ष का निशाना बनाती रही है, पर उन्होंने इसे 'बिहार के हित में समझौता' बताकर हमेशा जायज ठहराया. यही संतुलन उन्हें भारतीय राजनीति के उन गिने-चुने नेताओं में शामिल करता है जो हर दौर में प्रासंगिक बने रहते हैं.

अगर शुक्रवार को आने वाले नतीजे एनडीए के पक्ष में जाते हैं, तो बीजेपी को भले ही बड़ा हिस्सा मिले, लेकिन बिहार की सत्ता की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए नीतीश कुमार का अनुभव और प्रशासनिक पकड़ जरूरी रहेगा. कई जानकारों का मानना है कि बिहार में बीजेपी की जमीन अब भी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई है - खासकर ग्रामीण और पिछड़े वर्गों में. वहीं, नीतीश कुमार ने अपने जातीय समीकरणों की राजनीति और निष्पक्ष छवि से उस वर्ग में पकड़ बनाए रखी है, जो चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है. यही वजह है कि बीजेपी भी नीतीश को हटाकर कोई बड़ा जोखिम उठाना नहीं चाहती.

नीतीश अब भी ‘किंग’ या ‘किंगमेकर’?

नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर इस बात का प्रमाण है कि बिहार में बिना उनके आशीर्वाद के सरकार बनाना मुश्किल रहा है. वो चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हों या सिर्फ समर्थन की भूमिका में, सत्ता के केंद्र में हमेशा नीतीश ही रहते हैं. इस बार भी यही सवाल गूंज रहा है - क्या नीतीश एक बार फिर सत्ता की कमान अपने हाथों में लेंगे, या धीरे-धीरे 'किंगमेकर' की भूमिका में शिफ्ट होंगे?

शुक्रवार के नतीजे सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि देश की गठबंधन राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं. अगर एनडीए की वापसी होती है, तो यह नीतीश के लिए एक और पुनर्जन्म साबित होगा. यह दिखाने के लिए कि राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है, न दुश्मन... यहां बस वही टिकता है जो वक्त की नब्ज़ पहचान सके. इस कला में नीतीश कुमार से बड़ा ‘मौसम वैज्ञानिक’ शायद आज भी कोई नहीं.