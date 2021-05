RJD के पूर्व सांसद Shahabuddin का निधन, नीतीश कुमार-तेजस्वी यादव ने जताया शोक

पटना: जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन (Mohammad Shahabuddin) की शनिवार को पंडित दीन दयाल उपाध्‍याय अस्‍पताल (Pandit Deen Dayal Upadhyay Hospital) में निधन हो गया. इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शोक जताया.

बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन पर शोक व्यक्त किया. वे बहुत लंबे समय तक सीवान से विधायक और सांसद रहे. सीएम ने कहा कि उनकी आत्मा को शांति मिले.'

Bihar CM Nitish Kumar condoles the demise of former RJD MP Mohd Shahabuddin. He was an MLA and MP from Siwan for a very long time. The CM says prays for his soul to rest in peace: Bihar Chief Minister's Office (CMO)

