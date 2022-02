चन्नी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने जताई कड़ी आपत्ति, कही ये बड़ी बात

पटना: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) के यूपी-बिहार (UP-Bihar) के लोगों पर दिए गए बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कड़ी आपत्ति जताई है. नीतीश कुमार ने कहा कि मैं हैरान हूं लोग ऐसे बयान दे भी कैसे देते हैं?

बता दें कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि पंजाबियों इकट्ठे हो जाओ. ये जो यूपी, बिहार और दिल्ली के भइये आ गए हैं, इनको पास फटकने नहीं देना है.

पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को जवाब देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि क्या वे जानते हैं कि पंजाब में बिहार के लोगों का कितना योगदान है और वहां कितने रह रहे हैं? मैं हैरान हूं कि लोग इस तरह के बयान देते कैसे हैं?

Do they know how much is the contribution of people of Bihar in Punjab and how many are living (there)?... I am stunned how people make such statements: Bihar CM Nitish Kumar on Punjab CM Charanjit Singh Channi's reported remark 'Don't let UP, Bihar ke bhaiya enter Punjab' pic.twitter.com/cj047dyNQP

