DNA: नीतीश कुमार ने किया टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका

DNA Analysis: DNA मित्रों, मध्य प्रदेश के मैहर में इतने मंदिर गायब कर दिये गए, तब भी कुछ नहीं हुआ. कोई शोर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई बयानबाजी नहीं लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया तो हंगामा मच गया. चुनाव से पहले टोपी पहनने से इनकार करने पर नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं. पटना के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कई मंत्री भी शामिल हुए. इसी कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार को पहनने के लिए टोपी दी गई लेकिन नीतीश ने टोपी नहीं पहनी. इसके बाद नीतीश सरकार के मंत्री ज़मा ख़ान ने उन्हें फिर से टोपी पहनाने की कोशिश की लेकिन इस बार नीतीश ने वही टोपी ज़मा ख़ान को पहना दी.
इसके बाद कार्यक्रम में हंगामा शुरू हो गया. वहां मौजूद लोगों ने नीतीश और बिहार सरकार के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की. लोगों ने नीतीश कुमार पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाया. नीतीश के इनकार को विपक्ष ने भी मुद्दा बना लिया है. विपक्ष भले ही आरोप लगा रहा हो, नीतीश को मुस्लिम विरोधी बता रहा हो लेकिन नीतीश ने हंगामे से पहले ख़ुद को मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा हितैषी बताया. नीतीश ने दावा किया कि मुसलमानों के लिए जितना काम उनकी सरकार ने किया, उतना किसी ने नहीं किया था.
@RahulSinhaTV pic.twitter.com/Li4dltZXnA
— Zee News (@ZeeNews) August 21, 2025
नीतीश ने आज टोपी पहनने से भले ही इनकार कर दिया हो लेकिन ये वही नीतीश हैं जो कुछ समय पहले तक मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों और इफ़्तार पार्टी के दौरान मुस्लिम टोपी पहनते रहे हैं. हर साल रमज़ान के महीने में नीतीश कुमार अपने सरकारी बंगले में इफ़्तार पार्टी देते हैं, जिसमें वो मुस्लिम टोपी में नज़र आते हैं लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टोपी पहनने से उनके इनकार की वजह से अटकलें लगने लगी हैं. क्या नीतीश ने कोई राजनीतिक संकेत देने के लिए टोपी नहीं पहनी. क्या BJP को नाराज़ न करने के लिए उन्होंने टोपी से इनकार कर दिया.
नीतीश कुमार मौजूदा दौर में टोपी पहनने से इनकार कर रहे हैं लेकिन एक वो दौर भी था जब वो टोपी और टीका को ज़रूरी बताते थे. दरअसल टोपी का एक सच ये भी है कि ये सिर्फ़ सिर को ढकने के लिए नहीं है बल्कि ये राजनीतिक प्रतीक, सांस्कृतिक संकेत और वैचारिक छवि भी बन चुकी है. टोपी ने धर्म से निकलकर विरोध, राष्ट्रवाद और राजनीति तक की यात्रा तय की है. चूंकि ये विवाद मुस्लिम टोपी को लेकर शुरू हुआ है तो सबसे पहले बात मुस्लिम टोपी की. इस्लामिक समाज में टोपी शुरू से प्रचलित है...अरब के रेगिस्तानी मौसम में सिर को ढकना एक ज़रूरत थी, यही परंपरा धीरे-धीरे धार्मिक रूप लेती गई और नमाज़ के दौरान टोपी पहनने को शिष्टाचार माना जाता है. विभिन्न इस्लामिक मुल्कों में अलग-अलग प्रकार की टोपी पहनी जाती है.
आज़ादी के आंदोलन में गांधीजी ने खादी की टोपी पहनकर इसे स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक बनाया...गांधी जी की टोपी की कहानी भी दिलचस्प है. 1919 में गांधी जी जब रामपुर के नवाब से मिलने पहुंचे तो उनके पास टोपी नहीं थी. यहां आबादी बेगम ने गांधी जी के लिए मोटे कपड़े से टोपी सिलवाई, बाद में गांधी जी ने इसे खादी के रूप में अपनाया और इसे स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बना दिया. कांग्रेस के नेता यही गांधी टोपी आज भी पहनते हैं. 2011 में अन्ना आंदोलन के दौरान गांधी जैसी टोपी एक बार फिर से छा गई, फर्क सिर्फ़ इतना था कि अन्ना टोपी पर नारे भी लिखे होते थे. समाजवादी नेताओं की लाल टोपी की जड़ें जेपी आंदोलन में है. रूस से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण ने लाल टोपी पहननी शुरू की थी.
जनसंघ और RSS दोनों ने काली टोपी को अपनाया जबकि BJP की टोपी भगवा है जिसका डिजाइन उत्तराखंड की टोपी और ब्रह्मकमल से लिया गया है, तो ये है भारत की राजनीति में टोपी का इतिहास. बिहार में नीतीश कुमार के टोपी न पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच बड़ी खबर ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार जाएंगे. पीएम मोदी कल सुबह 11 बजे के क़रीब गयाजी पहुंचेंगे जहां वो लगभग 13 हज़ार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं. बिहार में लगभग 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसे देखते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
लेकिन इस बार एनडीए के खिलाफ बिहार में दो लड़के नहीं, तीन लड़के एक साथ मोर्चे पर होंगे. राजनीति के ये तीन लड़के हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो ठीक एक हफ़्ते बाद यानी 28 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार जाने वाले हैं. अखिलेश बिहार के सीतामढ़ी में राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे. इस दौरान राहुल और तेजस्वी के साथ अखिलेश यादव रैली भी करेंगे. कांग्रेस का मानना है कि अखिलेश यादव के इस यात्रा में शामिल होने से कथित वोट चोरी के ख़िलाफ़ उसका ये आंदोलन और मज़बूत होगा.
लेकिन सवाल ये है कि जब बिहार में तेजस्वी यादव पहले से ही यात्रा में राहुल के साथ हैं तो फिर अखिलेश यादव को बुलाकर राहुल और तेजस्वी क्या संदेश देना चाहते हैं और अखिलेश को सीतामढ़ी में ही बुलाने का क्या मक़सद है. तो आपको बता दें कि सीतामढ़ी वही जगह है जहां 2 हफ़्ते पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सीता जी के मंदिर का शिलान्यास किया था. बिहार चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू के मुद्दों में सीता जी का मंदिर भी शामिल है. तो ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अखिलेश को सीतामढ़ी बुलाकर INDIA गठबंधन यूपी की तरह बिहार में भी बीजेपी की मंदिर पॉलिटिक्स का जवाब देना चाहता है. लोकसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर मुद्दे के बावजूद समाजवादी पार्टी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था और अयोध्या की सीट पर भी जीत हासिल की थी.
