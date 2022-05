Watch: दहेज पर बात करते-करते ये क्या बोल गए CM नीतीश? सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा

Nitish Kumar on Dowry: बिहार के मुख्यमंत्री दहेज को लेकर हमेशा हमलावर रहते हैं. इन दिनों उनका एक बयान काफी चर्चा में है, जिसमें वो दहेज के खिलाफ बोलते दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि शादी करने के लिए कोई दहेज लेगा उससे बढ़कर फालतू चीज कोई नहीं है. शादी होगी तो ही तो पीढ़ी आगे बढ़ेगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर लड़का लड़का शादी कर लेगा तो कोई पैदा होगा क्या.

सीएम नीतीश के इस बयान को कई लोग समलैंगिकता से जोड़कर देख रहे हैं. वो पटना के मगल महिला कॉलेज में महिला छात्रावास के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे. इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में शराब बंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र भी किया.

#WATCH | While inaugurating a newly constructed girls hostel in Patna on May 23, Bihar CM Nitish Kumar said, "Taking dowry for marriage is a useless thing. If you'll get married then only children will be born.What will happen to childbirth if a man gets married to another man?" pic.twitter.com/mXf2ERraO0

— ANI (@ANI) May 25, 2022