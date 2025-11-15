Advertisement
trendingNow13004732
Hindi Newsदेश

Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान? 'राजनीति छोड़ो' की सलाह के पीछे छिपा था बड़ा कारण!

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर देशभर में चर्चा तेज हो गई है. महागठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद पार्टी जहां सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई वहीं सोशल मीडिया पर एक बार फिर महात्मा गांधी का दशकों पुराना बयान ट्रेंड करने लगा है. आखिर गांधी ने ऐसा क्यों कहा था? और यह बयान आज फिर क्यों सुर्खियों में है? आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान? 'राजनीति छोड़ो' की सलाह के पीछे छिपा था बड़ा कारण!

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है. इस चुनाव में BJP के नेतृत्व वाला एनडीए न सिर्फ बहुमत हालिस किया है बल्कि विरोधियों को पस्त भी कर दिया है. 243 में से 202 सीटों पर जीत के साथ एनडीए गठबंधन ने विपक्ष के मनसूबों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की सत्ता संभालने जा रहे हैं. इस चुनाव में विपक्ष महागठबंधन अपने मजबूत गढ़ों में भी जीत नहीं दर्ज कर पाया, यहां तक कि कांग्रेस 2020 में हुए चुनाव से भी खराब प्रदर्शन की है. इस बार के चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को मात्र  6 सीटें ही मिल पाई हैं. वहीं साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटों में जीत मिली थी. 

इस बार महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी को 61 सीटें मिलीं जिनमें से कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिल गई. वहीं साल 2020 वाले चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें 19 सीट ही निकालने में कामयाब हो पाई थी. 

बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बात कर रहे हैं. इसी बीच कांग्रेस को मिली बड़ी हार के बाद सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी का एक पुराना बयान तेजी से वायरल हो रहा है. बिहार चुनाव का परिणाम आने के बाद लोग गांधी जी के उस विचार को शेयर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस को राजनीति छोड़ने की सलाह दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

जानें गांधी ने क्यों कहा था -कांग्रेस को राजनीति छोड़ दे

दरअसल यह बयान महात्मा गांधी ने आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस के भविष्य को लेकर कहा था. गांधी का मानना था कि आजादी के बाद भारत में कांग्रेस का मूल उद्देश्य जो था वो पूरा हो चुका है. यानी जनता को आजाद कराना कांग्रेस का उद्देश्य था जो पूरा हो चुका है. इसलिए अब उसे सत्ता की राजनीति छोड़ देनी चाहिए और लोगों की भलाई, गांवों के पुनर्निर्माण, गरीबी हटाने और सामाजिक सुधारों पर पूरा ध्यान देना चाहिए.

गांधी का स्पष्ट तर्क था कि कांग्रेस अगर सत्ता, पद और राजनीतिक मुकाबले में उलझेगी तो उसके मूल आदर्श कमजोर पड़ जाएंगे. इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर यह सलाह दी थी कि कांग्रेस खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि भारत के लोगों की सेवा और सामाजिक कामों के लिए समर्पित करे.

बिहार की हार के बाद क्यों हो रहा बयान वायरल?

बिहार चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस अपनी नीतियों, जनसंपर्क और संगठनात्मक ताकत को लेकर लगातार कमजोर पड़ती जा रही है. ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग गांधी का वह ऐतिहासिक बयान शेयर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस को सत्ता की राजनीति की बजाय लोगों के बीच जाकर काम करने की सलाह दी थी.

ये भी पढे़ंः क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा

कांग्रेस के पास अब क्या रास्ते?

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार गांधी का यह बयान एक बार आज फिर प्रासंगिक लग रहा है. बिहार की हार के बाद कई लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस को अपने संगठन, रणनीति और जमीनी कनेक्शन को फिर से मजबूत करने की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांधी ने कहा था कि सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता का विश्वास और सेवा है.

ये भी पढे़ंः महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीता एनडीए? विपक्ष ने फौरन जड़ा चुनाव आयोग पर आरोप

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

bihar elections 2025Congress performance BiharMahatma Gandhi

Trending news

बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
Asaduddin Owaisi
सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
bihar chunav 2025
करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Weather
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई