सीमांचल में AIMIM का धमाकेदार 'कमबैक', पंजा खोलकर ओवैसी ने तेजस्वी से यूं लिया बदला, 5 सीटों की कहानी हुई रिपीट

AIMIM victory five Seats in seemanchal: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं. प्रदेश की सभी 243 सीटों की स्थिति साफ हो गई. इस बार सूबे के चुनाव नतीजों में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए राजनीति का गणित बदलकर दिया. तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन इस बार पूरी तरह धराशायी हो गया और सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया. इसके उलट, एनडीए ने 202 सीटें जीतकर सत्ता की राह लगभग साफ कर दी. हालांकि इस भारी-भरकम सियासी लहर के बीच एक चेहरा ऐसा भी रहा, जिसने अपने गढ़ में फिर से परचम फहराया. नाम है असदुद्दीन ओवैसी.

इस चुनाव में जब पूरा बिहार एनडीए की आंधी में बहता दिखा, तब सीमांचल में तस्वीर बिल्कुल अलग थी. AIMIM ने यहां वही पांच सीटें जीत लीं, जिन पर 2020 में भी कब्जा किया था. मतलब ओवैसी की पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा. खास बात यह कि जीती हुई सीटों में 3 वे सीटें हैं, जहां के विधायक पिछले चुनाव के बाद आरजेडी में शामिल हो गए थे.

ओवैसी का 'मिशन बदलापुर' सफल...

विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल में AIMIM का प्रभाव एक बार फिर पूरी मजबूती से दिखा और पार्टी ने यहां की 5 सीटें अपने नाम कर लीं. 5 सीटें जीतकर उन्होंने एक तरह से तेजस्वी यादव से बदला लिया. आखिर क्या है ये बदला आइए समझते हैं.

दरअसल, 2020 में पांच AIMIM के 5 विधायक जीते थे, लेकिन अमौर से विधायक और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी सभी ने आरजेडी में का दामन थाम लिया था. उस समय ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर 'पार्टी तोड़ने की साजिश' का आरोप लगाया था. इस बार ओवैसी ने उसी आरोप का राजनीतिक जवाब दिया. AIMIM ने उन 3 प्रमुख सीटों जोकीहाट, कोचाधामन और बायसी को फिर से आरजेडी से छीन लिया है. राजनीतिक रूप से यह जीत सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि 'पिछले अपमान का जवाब' मानी जा रही है.

तेजस्वी यादव को बड़ा झटका

इस चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में AIMIM का प्रभाव फिर से उतना ही मजबूत दिखा, जितना 2020 में था. चुनाव से पहले इन्हीं सीटों पर AIMIM ने महागठबंधन से हिस्सेदारी की मांग की थी, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुईं. इसके बाद ओवैसी की पार्टी अकेले लड़ी और सभी 5 सीटें जीतकर ये बता दिया कि सीमांचल में उसका कितना दबदबा है.

सीमांचल की इन 5 सीटों पर जीते AIMIM के उम्मीदवार

जोकीहाट- मुरशिद आलम

बहादुरगंज- तौसीफ आलम

कोचाधामन- सरवर आलम

अमौर- अख्तरुल ईमान

बायसी- गुलाम सरवर

जीत के बाद क्या बोले ओवैसी?

सीमांचल की 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने खुशी जाहिर की और तेजस्वी यादव पर तंज भी कसा. उन्होंने कहा 'यह जीत मेरी नहीं, सीमांचल की अवाम और अल्लाह की रहमत की देन है. अफवाहों, आरोपों और ‘B-टीम’ के टैग के बावजूद जनता ने हमें दोबारा मौका देकर बता दिया कि रिश्ता न खत्म हुआ था, न होगा… जब तक ओवैसी जिंदा है और उसके बाद भी रहेगा.' ओवैसी का यह बयान साफ तौर पर बताता है कि AIMIM सीमांचल को सिर्फ चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि राजनीतिक आधार मानती है.

तेजस्वी पर तीखा हमला

तेजस्वी यादव की करारी हार के बाद ओवैसी ने तल्ख टिप्पणी भी की. उन्होंने कहा 'जो इंसान अपने बड़े भाई को न मना सके, वो बिहार की जनता को क्या जोड़ेगा? अब कहा जाएगा कि लालू जी के बेटे को हमने हरा दिया. हम तो राजनीति की लैला हैं, लोग पत्थर भी मारेंगे तो भी सह लेंगे.' ओवैसी का यह वार साफ संकेत देता है कि सीमांचल में AIMIM और आरजेडी के बीच भविष्य की राजनीति और भी दिलचस्प होगी.

किसे कितनी सीटें मिलीं?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं. प्रदेश की सभी 243 सीटों की स्थिति साफ हो गई. 243 सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं, जबकि उसके सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली हैं. राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. महागठबंधन का नेतृत्व कर रही पार्टी को सिर्फ 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा है. एनडीए में शामिल चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास ) को 19 सीटें मिली हैं. जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) को पांच सीटें मिली हैं. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा चार सीटें जीतने में सफल रही है.