रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त', जिस पर दर्ज हैं हत्या के कई मामले

Lalu Yadav Family: रमीत नेमत खान तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त हैं और उनकी खास टीम का हिस्सा भी हैं. इन दोनों की दोस्ती क्रिकेट के मैदान से शुरू होकर राजनीति के मैदान तक पहुंच चुकी है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 16, 2025, 10:44 AM IST
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त', जिस पर दर्ज हैं हत्या के कई मामले

Who is Rameez Khan: RJD(राष्ट्रीय जनता दल)के प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को घोषणा की कि वह राजनीति छोड़ कर अपने परिवार से सभी नाता तोड़ रही हैं. यह घोषणा विधानसभा चुनाव में राजद की बुरी हार के एक दिन बाद आई है जहां पार्टी 243 में मात्र 25 सीटें ही जीत पाई थी. उन्होंने पत्रकारों को बताया कि यह फैसला संजय यादव के कहने पर लिया है. बता दें कि संजय यादव रोहिणी के भाई तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी हैं. रोहिणी आचार्य ने एक और नाम का जिक्र किया था जो रमीज नेमत खान का है.

कौन है रमीज नेमत खान?
Rohini Acharya के आरोपों के बाद रमीज नेमत खान का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया. यह नाम इससे पहले ना तो मीडिया में और ना ही बिहार की राजनीति में सुना गया था. रमीज नेमत खान तेजस्वी यादव के पुराने दोस्त हैं और उनकी खास टीम का हिस्सा हैं. उनकी दोस्ती क्रिकेट के मैदान से शुरू हुई थी और अब राजनीति तक आ गई है. रमीज खान अपने दोस्त तेजस्वी यादव और पार्टी की सोशल मीडिया और प्रचार टीमों की देखरेख करते हैं.

यह भी पढ़ें: 88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े; किसने किया खेला?

कहां के रहने वाले हैं रमीज खान?
रमीज नेमत खान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और UP की बलरामपुर(जिसे अब श्रावस्ती के नाम से जाना जाता है)लोकसभा सीट के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं. रमीज के ससुर समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2 बार के सांसद रह चुके हैं. इसके अलावा रिजनाव जहीर एक समय उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक रह चुके थे.

क्या है रमीज से जुड़ा विवाद?
Rameez Nemat Khan की पत्नी जेबा रिजवान तुलसीपुर की सीट से उम्मीदवार थीं लेकिन वह 2 बार चुनाव जीतने में नाकाम रहीं. एक बार कांग्रेस के टिकट पर और बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा. खान पर तुलसीपुर में जिला पंचायत के दौरान हिंसा से जुड़ा इस मामला दर्ज किया गया था और आरोप था कि उन्होंने कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह और उनके समर्थकों पर हमला किया था. इसके बाद 2022 में तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में साजिश रचने के लिए रमीज खान, उनकी पत्नी, ससुर और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

खान पर लंबित मामले
रमीज खान को कई मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन कुछ अभी भी चल रहे हैं. उनके खिलाफ बलरामपुर में 9 और कौशाम्बी में 2 मामले दर्ज हैं. रमीज खान पर 2023 में प्रतापगढ़ के शकील खान की हत्या की हत्या का भी आरोप लगा था जिनका शव कुशीनगर में रेलवे ट्रैक के पास मिला था. ठेकेदार की पत्नी की शिकायत पर खान को आरोपी बनाया गया था. उसी साल UP सरकार ने खान के नाम पर खरीदी गई लगभग 4.75 करोड़ की जमीन जब्त कर ली थी.

गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट से राहत
रमीज खान को जुलाई 2024 में Gangster Act के तरह गिरफ्तार किया गया था और इस साल अप्रैल में उन्हें जमानत मिल गई. इसके बाद रमीज खान और उनकी पत्नी ने Supreme Court में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने या उन पर नया मुकदमा शुरू करने से पहले स्थानीय अदालत की अनुमति लेनी होगी. सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्हें कई मामलों में राहत मिली है और कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: बिहार के नतीजों में दिखी 'रेसिपी', यूपी चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी? पर्दे के पीछे पक रही सियासी खिचड़ी!

रमीज खान के परिवार की जानकारी
खान का जन्म नवंबर 1986 में हुआ था और उनके पिता नेमतुल्लाह खान जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं. रमीज ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड के पढ़ाई की और जामिया से BA और MBA की डिग्री ली. वह बचपन से ही क्रिकेटर रहे हैं और दिल्ला और झारखंड की अलग-अलग एज ग्रुप की टीमों के लिए खेले. उन्होंने 2008-09 में झारखंड अंडर-22 की कप्तानी भी की थी. इसी दौरान उनकी दोस्ती तेजस्वी यादव से हुई जो बाद में उनके राजनीतिक करियर की वजह बनी और 2016 में RJD में शामिल हो गए.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

