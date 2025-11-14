Advertisement
Opinion: RJD के 'MY' में लगा डेंट, भरभराकर गिरी सीटें; करारी हार के बाद तेजस्वी के लिए क्या है आगे की राह?

Bihar Election Result 2025: साल 2010 में आरजेडी 22 सीटों से बढ़कर 2015 में 80 सीटों पर पहुंच गई थी, तो इसकी वजह जदयू के साथ उसका मज़बूत सामाजिक गठजोड़ था, जिसमें कांग्रेस भी एक मजबूत कड़ी की तरह काम कर रही थी.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:31 PM IST
Bihar Chunav 2025: चुनाव के नतीजे आए भी नहीं थे कि तेजस्वी यादव ने शुक्रवार सुबह (14 नवंबर 2025) को कह दिया कि वह 18 नवंबर को शपथ लेंगे. उन्होंने पत्रकारों से कहा था, 'शुभकामनाएं, बदलाव हो रहा है.' लेकिन तेजस्वी को नहीं पता था कि जब तक सूरज आसमान में सिर तक आएगा, तब तक आरजेडी की लालटेन बुझ चुकी होगी. तेजस्वी की अगुआई वाला आरजेडी गठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया. अब आपको 5 साल पीछे ले चलते हैं. 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की जीत की आस में शेरवानी सिलवाई थी. लेकिन उनकी पार्टी को महज 110 सीटों से संतोष करना पड़ा था. क्योंकि बहुमत 12 सीट दूर था. उस वक्त भी तेजस्वी मनमसोस कर रह गए. लेकिन इस बार चिंता की बात ज्यादा है. 

उनकी पार्टी की सीटें ना सिर्फ बेतहाशा गिरी हैं बल्कि जिस मुस्लिम-यादव वोट बैंक के सहारे वह राज्य की सियासत में जमे हुए हैं, उसे भी तगड़ा झटका लगा है. हालांकि यादवों ने आरजेडी को समर्थन दिया है. लेकिन सीमांचल क्षेत्र यानी किशनगढ़, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में मुसलमान वोटों में ओवैसी की AIMIM ने तगड़ा शॉक दिया है.  

आखिर क्यों इतना गिरी आरजेडी?

साल 2010 में आरजेडी 22 सीटों से बढ़कर 2015 में 80 सीटों पर पहुंच गई थी, तो इसकी वजह जदयू के साथ उसका मज़बूत सामाजिक गठजोड़ था, जिसमें कांग्रेस भी एक मजबूत कड़ी की तरह काम कर रही थी. 2020 में, आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, क्योंकि चिराग पासवान के की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ी और जेडीयू को नुकसान पहुँचाया. और जदयू का नुकसान खुद ब खुद राजद के लिए फायदेमंद साबित हुआ.

इस बार जब आरजेडी चुनावी मैदान में उतरी तो उसके पास कोई बाहरी या अप्रत्यक्ष कारक नहीं थे जो उसकी मदद कर सकें. पार्टी अपने दम पर थी. आरजेडी ने अपना आधार बढ़ाने के लिए सात दलों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ. कांग्रेस गठबंधन की कमजोर कड़ी बनी रही और सीपीआई (एम-एल) लिबरेशन, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) जैसे अन्य सहयोगी भी उसके जातिगत समीकरण में कोई खास योगदान नहीं दे पाए.

लालू लायबिलिटी भी और एसेट भी

तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा एसेट यही है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं, जो कई साल तक बिहार की सत्ता में रहे. उनके शासन को लोग 'जंगलराज' की तरह आज भी याद रखे हुए हैं. अच्छे सामाजिक समीकरणों की बदौलत साल 2015 और 2020 में आरजेडी इस जंगलराज के दंश से निकलने में कामयाब रही थी. लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ.

अब क्या कर सकते हैं तेजस्वी?

तेजस्वी को सबसे पहले आत्ममंथन करना होगा. साथ ही पार्टी के कोर बेस में फिर से जान फूंकनी होगी. उनको अपने कोर वोटर्स का भरोसा फिर से जीतना होगा. लेकिन यादवों के होते हुए ईबीसी का भरोसा हासिल करना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी.  वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी की अपनी विधानसभा राघोपुर में यादवों का दबदबा है, जिससे ईबीसी उनसे दूर छिटक रहे हैं. 

जरूरी है कि तेजस्वी को अति पिछड़े वर्गों तक पहुंचने के लिए उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में टिकट देने होंगे. जैसा कि इस चुनाव से पता चलता है अति पिछड़े समुदायों, जैसे वीआईपी और आईआईपी, से सहयोगी होना शायद काफी नहीं है.

तेजस्वी को अपने आसपास एक बेहतर टीम भी चाहिए ताकि वह एक वैकल्पिक नजरिया तैयार कर सके जो मतदाताओं को प्रभावित कर सके और सहयोगियों के साथ कॉर्डिनेशन बेहतर बना सके. उनका यह कहना कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में दोस्ताना लड़ाई रणनीतिक प्रकृति की थी, जो ज्यादातर वोटर्स को पसंद नहीं आया, जो एक एकजुट गठबंधन के अभाव को दिखाता है.  

TAGS

Bihar Election Result 2025

