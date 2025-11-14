Bihar Election Result 2025: फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ

Chirag Paswan Party Vote: चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) बिहार विधानसभा चुनावों में भारी जीत की ओर बढ़ रही है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 4.15 बजे तक पार्टी ने 19 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी. चिराग की पार्टी ने इस चुनाव में 29 सीटों पर किस्मत आजमाई है.
Bihar Election Resul 2025: बिहार में मतगणना जारी है. शुक्रवार सुबह से ही एनडीए में शामिल दल रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं. इसमें बीजेपी (95 सीट पर बढ़त) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. नीतीश कुमार की पार्टी जदयू दूसरे नंबर (85) पर है. इसके अलावा एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही हैं, जिसमें चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) अहम है.
भारी जीत की ओर एलजेपी (आर)
चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) बिहार विधानसभा चुनावों में भारी जीत की ओर बढ़ रही है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 4.15 बजे तक पार्टी ने 19 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी. चिराग की पार्टी ने इस चुनाव में 29 सीटों पर किस्मत आजमाई है.
2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद के बाद अकेले चुनाव लड़ा था. पार्टी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे केवल एक सीट ही मिली, लेकिन वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू के वोट बैंक को कम करने में सफल रही, जिससे उसकी सीटें 2015 की 71 सीटों से घटकर केवल 43 रह गईं.
लोकसभा चुनाव में भी था शानदार प्रदर्शन
पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में लोजपा (रामविलास) ने 100 प्रतिशत की शानदार जीत हासिल की थी. पार्टी ने छह सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी पर जीत हासिल की थी. बिहार में पार्टी की मजबूत होती पकड़ को देखते हुए अबकी बार गठबंधन सहयोगी को 29 सीटें दी गईं.
चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 4.30 बजे तक भाजपा सर्वाधिक 92 सीटों पर आगे रही, जबकि नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) है, 84 सीटों पर आगे चल रही है. इसके अलावा प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) मात्र 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं.
देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है. इनके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और एआईएमआईएम 5-5 सीटों पर आगे चल रही है.
