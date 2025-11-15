Advertisement
Bihar Election: करारी हार के बावजूद जख्मों पर मरहम लगा रहे ये दो आंकड़े, तेजस्वी का दर्द करेंगे कम?

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में NDA की इतनी जोरदार जीत हुई कि आरजेडी(RJD), कांग्रेस और लेफ्ट जैसे महागठबंधन के सभी दल मिलकर सिर्फ 35 सीटों पर ही सिमट गए.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 15, 2025, 10:15 AM IST
Bihar Chunav Result: बिहार चुनाव में एनडीए की इतनी जोरदार लहर चली कि RJD, कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक महागठबंधन के सभी दल मिलकर सिर्फ 35 सीटों पर ही रुक गए. राष्ट्रीय जनता दल(RJD)भी केवल 25 सीटे ही जीत पाई. इसके उलट भारतीय जनता पार्टी(BJP), जनता दल यूनाइटेड(JDU)और लोकजनशक्ति-रामविलास पार्टी के बहुत अच्छे प्रदर्शन के कारण एनडीए 202 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा.

कितना है वोट प्रतिशत?
अगर वोट शेयर को देखें तो आरजेडी(RJD)इस चुनाव में सबसे आगे रही. चूंकि आरजेडी ने सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था इसलिए उनका वोट प्रतिशत भी सबसे अधिक रहा. RJD को 23 फीसदी वोट मिले हैं. वहीं इस मामले में बीजेपी उससे लगभग 3 फीसदी पीछे रही जिसे 20.08 फीसदी वोट मिले. इस लिस्ट में जेडीयू(JDU)तीसरे नंबर पर है. नीतीश कुमार की पार्टी को 19.25 फीसदी वोटरों ने चुना. वहीं, कांग्रेस को 8.71 फीसदी वोटर्स ने पसंद किया.

यह भी पढ़ें: 1 से 19 तक का सफर...5 साल में कितना बदले चिराग? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?

कौन रहा सबसे आगे?
चुनाव में खड़े हुए दलों को मिले कुल वोटों की गिनती में भी आरजेडी(RJD)सबसे आगे रही. 1 करोड़ 15 लाख 46 हजार 55 वोटरों ने पोस्टल बैलेट और EVM में लालटेन(आरजेडी का चुनाव चिह्न)पर बटन दबाया. यह किसी एक पार्टी को मिले वोटों में सबसे ज्यादा है.

यह भी पढ़ें: क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा!

BJP को कितने वोट मिले?
दूसरी तरफ बीजेपी(BJP)को आरजेडी के मुकाबले 15 लाख कम वोट मिले हैं. बीजेपी को कुल 1 करोड़ 81 हजार 143 वोट मिले. हालांकि, बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आरजेडी केवल 25 सीटों पर ही सिमट गई. JDU को 96 लाख 67 हजार 118 वोट मिले और वह 85 सीटें जीतने में कामयाब रही. वहीं, कांग्रेस को 43 लाख 74 हजार 579 वोटरों ने चुना.

