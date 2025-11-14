Advertisement
trendingNow13004009
Hindi Newsदेश

Bihar Election Result 2025 LIVE: 'बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया', प्रचंड जीत के बाद BJP दफ्तर में बोले पीएम मोदी

Celebration in BJP Office: दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं. जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं. कार्यकर्ताओं में बिहार की जीत का उत्साह झलक रहा है. वहां जश्न के जैसा माहौल बन चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं. थोड़ी देर में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bihar Election Result 2025 LIVE: 'बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया', प्रचंड जीत के बाद BJP दफ्तर में बोले पीएम मोदी

Bihar Election Result 2025: भारत के निर्वाचन आयोग यानि कि ECI ने बिहार विधानसभा चुनाव में हुई वोटिंग की गिनती में अब अंतिम नतीजों का ऐलान शुरू कर दिया है. एनडीए बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 200 सीटों पर जीत की ओर बढ़ रही है. ऐसे में दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं. कार्यकर्ताओं में बिहार की जीत का उत्साह झलक रहा है. वहां जश्न के जैसा माहौल बन चुका है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं. कार से उतरते ही पीएम मोदी ने गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं को बिहार की जीत का अभिनंदन किया. गमछा बिहार की अस्मिता का प्रतीक है.  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BJP मुख्यालय पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपना गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया. पीएम मोदी के बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हो गया. पूरे बीजेपी दफ्तर में मोदी, मोदी, मोदी, मोदी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे. बिहार में NDA की सुनामी के बाद कार्यकर्ता ढोल-नगाड़े के साथ पीएम मोदी के संबोधन का इंतजार करते हुए दिखाई दिए. पीएम मोदी के संबोधन का पूरे परिसर को बेसब्री से इंतजार है. ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी बिहार में ऐतिहासिक जीत पर देश को बड़ा संदेश देंगे.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार में गर्दा उड़ा दियाः पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की प्रचंड जीत पर देशभर के नागरिकों और बीजेपी परिवार को अभिनंदन किया. पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार ने इस बार ऐसा गर्दा उड़ाया है कि पूरे देश में चर्चा हो रही है. पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आज बिहार के हर घर में मखाना की खीर बनना तय है. क्योंकि यह जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता के विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी ने बताया क्या है 'MY फार्मूला'?
पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जनता ने सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है. पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी दलों की तरफ बिहार की जनता को नमन करता हूं. आज मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं. एक पुरानी कहावत है- लोहा लोहे को काटता है. बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण वाला MY फार्मूला बनाया, लेकिन आज की जीत ने एक नया सकारात्मक नया MY फार्मूला दिया है- यह है महिला और यूथ.

बिहार में अब नहीं लौटेगी कट्टा सरकारः पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनाव के दौरान जब मैं जंगलराज और कट्टा सरकार की बात करता था तो आरजेडी पार्टी कोई आपत्ति नहीं जताती थी. हालांकि, कांग्रेस को जरूर इससे बेचैनी होने लगती थी. पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं आज फिर से कह रहा हूं कि अब बिहार में कभी कट्टा सरकार नहीं लौटेगी. विकसित बिहार के लिए यहां के लोगों ने वोटिंग की. मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग का आग्रह किया था. बिहार की जनता ने मेरे आग्रह को माना और सारे रिकॉर्ड टूट गए.

 

पीएम मोदी के अभिनंदन में जेपी नड्डा ने बीजेपी HQ से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया
बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभिवादन किया. इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फूलों की माला पहनाकर पीएम मोदी का अभिनंदन किया. पार्टी चीफ जेपी नड्डा ने कहा क‍ि यह विकास बनाम जंगल राज का चुनाव था… और लोगों ने विकास को जनादेश दिया.

'बिहार में जंगलराज की नो एंट्री'- जेपी नड्डा
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की राजनीति, प्रो-एक्टिव गवर्नमेाट और डबल इंजन की सरकार को बिहार की जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर आशीर्वाद दिया है. विकास के रोडमैप ने बिहार की धरती पर जंगलराज को नो एंट्री का स्पष्ट संदेश दे दिया है.

 

 

 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

BJPDelhibihar

Trending news

एकमुश्त पैसा, महिलाओं की Tsunami, गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस, मारक नहीं बने मुद्दे
bihar chunav 2025
एकमुश्त पैसा, महिलाओं की Tsunami, गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस, मारक नहीं बने मुद्दे
LIVE: 'बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया', प्रचंड जीत पर बोले पीएम मोदी
BJP
LIVE: 'बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया', प्रचंड जीत पर बोले पीएम मोदी
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
election result 2025
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
Bihar Election Result 2025
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
bihar
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
bihar
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
bihar chunav 2025
फ्लावर समझे क्या, फायर निकली LJP,लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई 'चिराग' की लौ
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
bihar chunav 2025
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
Kapurthala
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar election results 2025
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप