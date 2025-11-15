क्या बिहार में दोहराया जाएगा महाराष्ट्र मॉडल? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा!

Bihar Chief Minister name: बिहार के चुनावी नतीजे आ गए हैं. एनडीए ने कुल 243 में से 202 सीटें जीत प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की है. राजनीति अनंत संभावनाओं का नाम है. बीजेपी ने 89 सीटें जीतीं और उसकी प्रमुख सहयोगी जेडीयू ने 85 सीटें जीती हैं. एनडीए के अन्य घटक दलों में चिराग पासवान की लोजपा (रावि) ने 19 और जीतम राम माझी की 'हम' (सेकुलर) 5 सीटें जीत कर महागठबंधन के गुब्बारे की हवा निकाल दी.

बिहार में दिखेगा महाराष्ट्र जैसा नजारा!

243 सीटों की जीत की दलीय टैली साफ होते ही अटकलें लगाई जाने लगीं कि बीजेपी कोई दांव पेच खेलकर नए समीकरण से सरकार बना सकती है. यानी महाराष्ट्र की तर्ज पर नतीजों में बीजेपी के बड़ा भाई (सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी) बन जाने पर अपना ही मुख्यमंत्री बना सकती है. हालांकि ऐसी अटकलों को कोई आधार नहीं था क्योंकि ना ही बीजेपी और ना ही जेडीयू से किसी तरह के कोई सियासी कलेश या तनातनी की खबर आई. वहीं पीएम मोदी ने भी बीजेपी मुख्यालय से दिए धन्यवाद भाषण में नीतीश और डबल इंजन की सरकार का जिक्र करके ऐसे दावों की हवा निकाल दी.

जनता जनार्दन के आशीर्वाद की बात करें तो बिहार की जनता खासकर महिलाओं ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री चेहरे पर वोटिंग करते हुए नीतीश को बीमार बताने वालों का इलाज करते हुए बता दिया कि नीतीश बीमार नहीं, बल्कि अपने आप में पूरा बिहार ही हैं. नीतीश कुमार की अगुवाई में ही NDA ने बिहार में डबल सेंचुरी मारी है. ये जीत 2010 की जीत के आसपास है तब NDA ने 206 सीटें जीती थीं. नीतीश के सुशासन पर अब भी लोगों का भरोसा कायम है.

महाराष्ट्र में क्या हुआ था?

महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने 230 सीटें जीतीं थीं. बीजेपी ने 132, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) ने 57 और NCP (अजित पवार) ने 41 सीटें जीतीं थीं. नतीजे आने के बाद कई दिनों तक एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें आईं. हालांकि बीजेपी या शिवसेना में से इस विषय पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा लेकिन दोनों दलों के बीच वैसी केमेस्ट्री नहीं दिखी क्योंकि शिवसेना के नेताओं का मानना था कि चुनाव शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था तो इसमें छोटे भाई और बड़े भाई जैसा कुछ नहीं था. वहां शपथ ग्रहण में देरी हो रही थी.

कांग्रेस की अगुवाई वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) 46 सीटों पर सिमट गई थी. शिवसेना (उद्धव) 20, कांग्रेस 16 और NCP (शरद पवार) के हिस्से 10 सीटें आईं. तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे और उनके डिप्टी फडणवीस ने कहा कि तीनों पार्टी मिलकर तय करेंगी कि अगला CM कौन होगा, जबकि इसके पहले फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखा था- एक हैं तो सेफ हैं. 2019 के मुकाबले 4% ज्यादा वोटिंग हुई थी. 2019 में 61.4% वोट पड़े थे जबकि 2024 में 65.11% वोटिंग हुई थी.

वहां खुला खेल फर्रुखाबादी वाली स्थिति ये बन गई थी कि अगर शिंदे सीएम की कुर्सी पर अड़ते ही नजर आए तो अजित पवार ने ये भी कह दिया था कि भाऊ (शिंदे) शपथ लें या न लें वो तो सुबह डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं. वहां बीजेपी और असली एनसीपी (चुनाव चिन्ह घड़ी) दोनों के पास मिलकर बहुमत का आंकड़ा था. उधर महाविकास अघाड़ी की चुनावी नतीजों में इतनी बुरी दुर्गति हुई थी कि सब मिलकर भी शिंदे को बाहर से समर्थन देकर 'स्थाई' सरकार नहीं बनवा सकते थे.

बिहार में भी पिछली बार से ज्यादा पोलिंग हुई. लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है. बीजेपी अगर अपने चेहरे पर अड़ती है और संभावना ये भी हो सकती है कि नीतीश एक बार पलटी मारकर कहीं और जाकर जेडीयू का केंद्र से समर्थन वापस ले लें तो मामला उलटा पड़ जाएगा. यानी ‘चौबे जी चले थे छब्बे बनने दुबे जी बनकर लौटे.’ यानी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल दोहराने में ज्यादा रिस्क है.

अटकलों का कोई आधार नहीं

केंद्र में पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार 10 साल बाद पूर्ण बहुमत में 32 सीटों की कमी होने के चलते मुख्यत: जेडीयू (12 लोकसभा सांसदों) और टीडीपी (16 सांसदों) की बैसाखियों पर है. बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की जिद पकड़कर बीजेपी, केंद्र की सरकार को खतरे में डालने जैसा रिस्क तो नहीं ही लेगी. आंध्र प्रदेश में फिलहाल चुनाव नहीं हैं. वहीं नारा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी यानी तेलगू देशम पार्टी, भाजपा की पुरानी और पारंपरिक पार्टनर वाली सहयोगी है. ऐसे में इस तरह की सियासी अटकलें पूरी तरह बेसलेस यानी निराधार हैं.

