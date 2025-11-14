Advertisement
trendingNow13002142
Hindi Newsदेश

बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई, NDA पर कसा तंज

Bihar Election Results: बिहार चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आ गई है. चुनाव से पहले जिस मुद्दे को कांग्रेस भुनाना चाह रही थी अब शुरुआती नतीजों को देखकर फिर से वही मुद्दा याद आ गया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई, NDA पर कसा तंज

Bihar Chunav Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं और जैसा कि एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि NDA पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ठीक वैसा ही चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जा रहे नतीजों में दिखाई दे रहा है. चुनाव आयोग के 10 बजे तक के डेटा का मुताबिक JDU 61, भाजपा 56, आरजेडी 33 और लोक जनशक्ति पार्टी (RV) 15 के अलावा कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है. 

शुरुआती रुझानों को देखकर साफ लग रहा है कि NDA सरकार बना लेगा. जबकि महगबंधन एक बार फिर फेल नजर आ रहा है. शुरुआती नतीजों को देखकर कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बहुत छोटा लेकिन काफी असरदार पोस्ट पोस्ट किया है. उदित राज ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा,'SIR जीत की तरफ बढ़ रही है.' बिहार चुनाव से पहले राज्य में SIR बड़ा मुद्दा था, चुनाव आयोग की तरफ से फर्जी वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने के बाद विपक्षी पार्टियों ने जमकर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा.

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कैसा था?

2020 के विधानसभा चुनाव में NDA ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे. हालांकि 2022 में नीतीश ने BJP से अलग होकर RJD-कांग्रेस के साथ सरकार बना ली थी लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर भाजपा में वापसी करते हुए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले NDA का दामन थाम लिया था. 

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रिजल्ट

पार्टी 2015 सीटें 2020 सीटें
BJP 53 74
RJD 80 75
JDU 71 43
कांग्रेस 27 19

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Bihar Chunav Resultsbihar

Trending news

बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
Bihar Chunav Results
बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
Delhi blast
देश फरार होने वाली थी डॉक्टर शाहीन शाहिद... दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा
By-Election Result 2025 Live Updates: J&K की इस सीट से भाजपा आगे, तरन तारन से भी AAP निकली आगे; देखिए पल-पल के अपडेट्स
election results
By-Election Result 2025 Live Updates: J&K की इस सीट से भाजपा आगे, तरन तारन से भी AAP निकली आगे; देखिए पल-पल के अपडेट्स
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
by election results
By Election Results: 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, दिल्ली धमाके में गई थी कई लोगों की जान
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
Hyderabad
हैदराबाद में लावारिस कार मिलने से हड़कंप, दिल्ली धमाके का सोचकर घबरा गए लोग
P Chidambaram
"आतंकवाद पर पीएचडी की है क्या?" चिदंबरम के बयान पर उनके पूर्व सहयोगी का पलटवार
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
DNA
DNA: अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकियों ने की थी दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग?
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Shreya Ghoshal
श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़, ओडिशा के कटक की घटना, 1 शख्स घायल, 2 बेहोश
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?
Delhi blast
Delhi Blast: कभी ताल ठोक..., अब मांद में दुबके आतंकी; मोदी सरकार का खौफ या कुछ और?