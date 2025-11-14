बिहार में SIR जीत रही है...! महागठबंधन को पिछड़ता देख कांग्रेस को SIR की याद फिर आई, NDA पर कसा तंज

Bihar Chunav Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं और जैसा कि एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि NDA पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ठीक वैसा ही चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जा रहे नतीजों में दिखाई दे रहा है. चुनाव आयोग के 10 बजे तक के डेटा का मुताबिक JDU 61, भाजपा 56, आरजेडी 33 और लोक जनशक्ति पार्टी (RV) 15 के अलावा कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है.

शुरुआती रुझानों को देखकर साफ लग रहा है कि NDA सरकार बना लेगा. जबकि महगबंधन एक बार फिर फेल नजर आ रहा है. शुरुआती नतीजों को देखकर कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बहुत छोटा लेकिन काफी असरदार पोस्ट पोस्ट किया है. उदित राज ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा,'SIR जीत की तरफ बढ़ रही है.' बिहार चुनाव से पहले राज्य में SIR बड़ा मुद्दा था, चुनाव आयोग की तरफ से फर्जी वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाने के बाद विपक्षी पार्टियों ने जमकर भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा.

SIR जीत की तरफ़ बढ़ रही है । Add Zee News as a Preferred Source — Dr. Udit Raj (@Dr_Uditraj) November 14, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कैसा था?

2020 के विधानसभा चुनाव में NDA ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे. हालांकि 2022 में नीतीश ने BJP से अलग होकर RJD-कांग्रेस के साथ सरकार बना ली थी लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर भाजपा में वापसी करते हुए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले NDA का दामन थाम लिया था.

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रिजल्ट