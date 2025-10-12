Advertisement
trendingNow12958039
Hindi Newsदेश

DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?

DNA: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक और पहचान ये है कि वो मौजूदा राजनीति में एक तरह से वोट-ब्रांड के एंबैसडर और कामयाब चेहरे हैं. वो ऐसे भीड़ जुटाऊ नेता हैं, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लोग ध्यान से सुनते हैं. देश के किसी कोने में चुनाव हो, एनडीए उम्मीदवार अपने क्षेत्र में एक बार योगी की रैली जरूर कराना चाहते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 12, 2025, 12:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?

Yogi Adityanath news: हिंसा करने वालों को लेकर योगी सरकार की सख्ती बढ़ती जा रह है. कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस. योगी की पहचान है. वैसे योगी चुनाव के वक्त उनका डिमांड-मीटर बहुत ऊपर रहता है. अभी बिहार में चुनाव है और वहां के बीजेपी नेता भी यूपी के मुख्यमंत्री से अप्वॉइंटमेंट फिक्स कराना चाहते हैं. इसलिए आज हम योगी के पॉप्युलैरिटी मीटर का विश्लेषण करने वाले हैं. भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी ही ऐसे नेता हैं, जिनकी रैलियों में बेहिसाब भीड़ जुटती है.

डायरेक्ट आईटूआई कॉन्टैक्ट!

भीड़ से योगी सीधा संवाद करते हैं. बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं. यही कारण है कि बिहार में जब चुनावी बिसात बिछाई जा रही है तो वहां योगी की रैलियों की तैयारी शुरू हो गई है. चर्चा है कि मुस्लिम बहुत इलाकों में योगी आदित्यनाथ रैलियां करने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार में दो चरणों में चुनाव होंगे. दोनों चरणों में योगी करीब 24 सभा कर सकते हैं. सूत्रों की माने तो वो बिहार के 50 से अधिक विधासभा क्षेत्रों में मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे. उत्तर प्रदेश से सटे जिलों के अलावा पूर्णिया, अररिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी जैसे जिलों में योगी की रैली की संभावना है.  

स्टार प्रचारक योगी

अब इस बार महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद योगी की हिंदुत्व वाली छवि और निखरी है. राम मंदिर से बिहार के लोग सीधा कनेक्ट करते हैं. यही कारण है कि उनकी मांग बढ़ी है. मित्रों, हार्ड हिंदुत्व की छवि वाले योगी अपने वोटर से संवाद करते हुए उन्हें साफ और सरल शब्दों में संदेश दे देते हैं. उनकी बातें सुनकर बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं की एकजुटता बढ़ जाती है. इसलिए उन्हें पिछले कुछ चुनावों से नैरेटिव सेट करने का विशेषज्ञ भी कहा जा रहा है.

इसके अलावा जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक सख्त प्रशासक के तौर पर पहचान बनाई है, वो लोगों को प्रेरित करती है. एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो अपने प्रदेश में योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहती है. 

हम आंकड़ों की परखनली में बिहार का इलेक्शन

बिहार में योगी की रैली की तारीख अभी तय नहीं हुई है. लेकिन सीमांचल में उनकी प्रतीक्षा कर रहे समर्थक उत्साहित हैं. जी न्यूज़ के संवाददाताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों से बात की तो अधिकतर लोग योगी को एक मॉडल मुख्यमंत्री की तरह देख रहे हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं लगता है कि बिहार में उनका कोई असर होगा. ऐसे कुछ नेता भी हैं, जिन्हें लगता है कि योगी के बिहार दौरे से बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा. उस संदेह को हम आंकड़ों की परखनली में जांच करते हैं.

ब्रैंड योगी की दीवानगी, चुनावी स्ट्राइक रेट और 'बंटोगे तो कटोगे' 

2020 विधानसभा के चुनाव में योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया था. जिसमें से 12 सीटें बीजेपी जीती थी. इसका मतलब ये हुआ कि योगी की स्ट्राइक रेट तब 67 प्रतिशत था. पिछले साल दिसंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर उनकी स्ट्राइक रेट 64 प्रतिशत से अधिक था. जबकि उसी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, और वहां पर तो उनकी स्ट्राइक रेट करीब 95 परसेंट था.  मतलब योगी ने जहां-जहां जो कहा, उस पर लोगों को विश्वास किया.

महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में 'बंटोगे तो कटोगे' वाला उनका संदेश टर्निंग स्लोगन साबित हुआ था. अब बिहार में चुनाव से पहले फिर से इसकी चर्चा शुरू हो गई है. योगी ने यूपी से ही संदेश देना शुरू कर दिया है. उनका का तेवर. उनके शब्दों में आक्रामकता. बेलाग, बेलौस और बेखौफ बोलने का अंदाज़ उन्हें बाकी नेताओं से एकदम अलग बनाता है और वही लोगों को कनेक्ट भी करता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
ED
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
DNA
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
DNA
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
us
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
west bengal news in hindi
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
AAP News
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
bengaluru news
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
NMC News in Hindi
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
kerla news
"जंगली सूअरों का मांस खाओ..." केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने किससे मांगी अनुमति ?