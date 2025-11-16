NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित

Bihar Election 2025 Analysis: बिहार में हुए विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में एक खास पैटर्न निकलकर सामने आया है. प्रशांत किशोर यानी PK और उनकी जन सुराज पार्टी का वोट बैंक. न कहीं पूरी तरह गर्म और न ही न पूरी तरह ठंडा साबित हुआ. लेकिन इतना जरूर है कि जन सुराज ने NDA और महागठबंधन दोनों के समीकरण पर बड़ा असर डाला है. 35 ऐसी सीटें रहीं, जहां जन सुराज के वोट जीत-हार के अंतर से ज्यादा हैं और यहीं से शुरू होती है असली कहानी.
Bihar Election 2025 Analysis: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने जहां सत्ता की बाजी को एक बार फिर रोमांचक बना दिया है वहीं एक नाम चुपचाप पूरे समीकरण को हिलाता दिखा. वो है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी. भले ही पार्टी को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली लेकिन 35 सीटों पर मिले वोट ने NDA और महागठबंधन दोनों के चुनावी गणित में बड़ा उलटफेर कर दिया. इन सीटों पर जन सुराज को मिले वोट न सिर्फ जीत-हार के अंतर से ज्यादा रहे बल्कि कई जगहों पर यह तय कर गए कि किसके हाथ से सत्ता की डोर फिसल जाएगी. नतीजों के इस चौंकाने वाले पैटर्न ने बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है क्या PK की पार्टी ‘स्पॉयलर’ साबित हुई, या यह किसी बड़े राजनीतिक उभार का संकेत है?
बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट से पता चलता है कि राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भले ही बिहार चुनाव में एक भी सीट न जीत पाई हो लेकिन उसने कई सीटों पर स्पॉइलर यानी कि खेल बिगाड़ने वाली भूमिका निभाई है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार जन सुराज ने जिन 238 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 236 पर किसी भी प्रत्याशी ने अपनी जमानत नहीं बचा पाई. लेकिन 35 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां जन सुराज को मिले वोटों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा है. ऐसे में लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने इन सीटों पर खेल बिगाड़ा है.
क्या जन सुराज ने बदला परिणाम?
बिहार की इन 35 सीटों में से NDA ने 19 सीटें जीतीं तो वहीं महागठबंधन के खाते में 14 सीटें आईं. AIMIM और BSP ने एक-एक सीट मिली. लेकिन यह साबित करना मुश्किल है कि जन सुराज के वोट सीधे तौर पर परिणाम को प्रभावित किए क्योंकि यह पता नहीं लगाया जा सकता कि जन स्वराज के न होने से ये वोट किस पार्टी को जाता.
जन सुराज की स्थिति
जन सुराज पार्टी 115 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही तो वहीं एक सीट मरहावरा पर उपविजेता रही.
35 सीटों पर किस गठबंधन को कितना नुकसान?
NDA के अन्दर:
JDU ने 10 सीटें जीतीं
BJP ने 5 सीटें जीतीं
LJP को 3
RLM को 1 सीट मिली
महागठबंधन खेमे में
RJD ने 9 सीटें जीतीं
कांग्रेस ने 2 सीटें जीतीं
CPM, CPIML-L और IIP को एक-एक सीट मिली
प्रशांत किशोर की बिहार चुनाव 2025 में उपस्थिति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. कुछ राजनीति के जानकारों का मानना था कि वह बीजेपी के वोटों में सेंध लगाएंगे तो वहीं अन्य का तर्क था कि वह युवाओं के एंटी-इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी वोटों को प्रभावित करेंगे.
