Advertisement
trendingNow12994448
Hindi Newsदेश

'वोट चोर' कौन? किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नताजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया

Bihar elections result date: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग (Bihar elections second phase voting date) से पहले वोट चोरी और कौन मारेगा बाजी सवाल सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं. इस बीच दिग्गजों ने क्या बड़ा दावा किया है, आप पूरी खबर पढ़कर जान लीजिए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 09, 2025, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'वोट चोर' कौन? किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नताजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया

Jai Ram Thakur on Rahul Gandhi: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है. ठाकुर ने कहा, 'वोट चोर-गद्दी छोड़ो' नारा आपत्तिजनक है, जिसका कोई मतलब नहीं है. ऐसे नारे पहले भी लगे, तब 'चौकीदार' जैसे जिम्मेदार और मेहनती लोगों को अपमानित किया गया. इसका उल्टा असर हुआ और देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को भारी बहुमत से चुना. नारेबाजी से अपना सियासी नैरेटिव सेट करने में राहुल गांधी हमेशा नाकाम हुए हैं.'

जहां कांग्रेस जीती वहां वोट चोरी नहीं हुई? 

जयराम ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का भरोसा जताते हुए कहा एनडीए बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है. अपनी बात बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा, 'हिमाचल समेत जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीती है, उनके बारे में राहुल गांधी क्या कहेंगे?. '

ये भी पढ़ें- 17 घंटे में 2 सनराइज? इस सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट वाले प्लेन की खूबियां और भी हैं

क्या बोले थे एलओपी?

गौरतलब है कि बुधवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप दोहराते हुए कहा था कि भ्रष्ट मतदाता सूची लोकतंत्र को कमजोर करती है. हरियाणा में करीब 25 लाख फर्जी वोट हैं. सबूत हैं कि वोटर लिस्ट झूठी है. राहुल गांधी ने अपनी कथित 'एच फाइल्स' पीसी में कहा था अगर मतदाता सूची झूठ है, तो लोकतंत्र नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जेन जेडर्स से अपील

आगे अपनी कहानी सुनाते हुए एलओपी ने भारत के जेन जी को उनके भविष्य पर मंडरा रहे कथित खतरे से आगाह करने का दावा किया कि युवाओं का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है. इसलिए ये जरूरी है कि आप सुनें और देखें. मैं चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं. हमें यकीन है कि कांग्रेस की (हरियाणा में) भारी जीत को हार में बदलने की योजना बनी थी.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

vote Chori

Trending news

आवारा कुत्तों पर देशभर में संकट, राज्यों की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी
Stray dogs
आवारा कुत्तों पर देशभर में संकट, राज्यों की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
Weather
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
Droupadi Murmu
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
Train
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
jammu kashmir news
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
Kashmir
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Mohan Bhagwat
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज