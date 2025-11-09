'वोट चोर' कौन? किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नताजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया

Bihar elections result date: बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग (Bihar elections second phase voting date) से पहले वोट चोरी और कौन मारेगा बाजी सवाल सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं. इस बीच दिग्गजों ने क्या बड़ा दावा किया है, आप पूरी खबर पढ़कर जान लीजिए.
Jai Ram Thakur on Rahul Gandhi: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है. ठाकुर ने कहा, 'वोट चोर-गद्दी छोड़ो' नारा आपत्तिजनक है, जिसका कोई मतलब नहीं है. ऐसे नारे पहले भी लगे, तब 'चौकीदार' जैसे जिम्मेदार और मेहनती लोगों को अपमानित किया गया. इसका उल्टा असर हुआ और देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को भारी बहुमत से चुना. नारेबाजी से अपना सियासी नैरेटिव सेट करने में राहुल गांधी हमेशा नाकाम हुए हैं.'
जयराम ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का भरोसा जताते हुए कहा एनडीए बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है. अपनी बात बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा, 'हिमाचल समेत जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीती है, उनके बारे में राहुल गांधी क्या कहेंगे?. '
गौरतलब है कि बुधवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप दोहराते हुए कहा था कि भ्रष्ट मतदाता सूची लोकतंत्र को कमजोर करती है. हरियाणा में करीब 25 लाख फर्जी वोट हैं. सबूत हैं कि वोटर लिस्ट झूठी है. राहुल गांधी ने अपनी कथित 'एच फाइल्स' पीसी में कहा था अगर मतदाता सूची झूठ है, तो लोकतंत्र नहीं है.
आगे अपनी कहानी सुनाते हुए एलओपी ने भारत के जेन जी को उनके भविष्य पर मंडरा रहे कथित खतरे से आगाह करने का दावा किया कि युवाओं का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है. इसलिए ये जरूरी है कि आप सुनें और देखें. मैं चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं. हमें यकीन है कि कांग्रेस की (हरियाणा में) भारी जीत को हार में बदलने की योजना बनी थी.'
