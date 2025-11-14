Advertisement
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? शिवसेना नेता यूबीटी नेता संजय राउत का बयान

Bihar Election results 2025: बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजों में एनडीए की बंपर जीत हुई है. चुनाव आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर सभी 243 सीटों के नतीजे लगातार अपडेट हो रहे हैं. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 14, 2025, 02:22 PM IST
Bihar elections results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. एनडीए (NDA) के घटक दल जहां लड्डू और जलेबियां खिलाकर अबीर गुलाल से जीत की होली खेल रहे हैं. बीजेपी, जेडीयू, लोजपा (रावि) और हम के उत्साही समर्थक पटाखे जलाकर नाच रहे हैं. दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन के नेताओं के खेमे में मातम पसरा है. लैंड स्लाइड विक्ट्री के नतीजों पर विपक्ष के नेता भड़के हुए हैं. उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग के सिर पर महागठबंधन की हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि इन नतीजों से चौंकने की जरूरत नहीं है.

चुनाव आयोग ने जिताया चुनाव

चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर जैसा राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया था, उसे देखते हुए इससे अलग परिणाम आना संभव ही नहीं था. वहां
पूरी तरह महाराष्ट्र वाला पैटर्न दोहराया गया है. जिस गठबंधन के सत्ता में आने की पूरी उम्मीद थी, उसे 50 सीटों के भीतर ही रोक दिया गया.'

ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: पीके 0, ओवैसी 5... NDA की आंधी में उड़ गया पूरा विपक्ष!

3 नवंबर को बेलसंड, शिवहर रैली के दौरान अमित शाह का भाषण था. जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 बजते बजते  लालू और राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा.

नतीजों की बात करें तो बीजेपी (+) 200 के ऊपर है. वहीं आरजेडी (+) 37, जनसुराज पार्टी (0) अदर्स 6 पर हैं. इंडीविजुअल बात करें तो बीजेपी 91, जेडीयू 78, एलजेपी (आर) 22, HAM 5, RLM 4 सीटों पर आगे है.

वहीं बिहार की जनता ने महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया है. आरजेडी - 28, कांग्रेस 4, वीआईपी 0, सीपीआई 0, सीपीआईएम 1, सीपीआईएमएल 4 सीटों पर आगे चल रही हैं. 

आयोग की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर सभी 243 सीटों के नतीजे आ रहे हैं.वहीं https://zeenews.india.com/hindi पर आपको हर सीट का अपडेट और जीत-हार का विश्लेषण मिल रहा है. आप अपने मोबाइल पर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Bihar election results 2025

