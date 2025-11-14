महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? शिवसेना नेता यूबीटी नेता संजय राउत का बयान

Bihar Election results 2025: बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजों में एनडीए की बंपर जीत हुई है. चुनाव आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर सभी 243 सीटों के नतीजे लगातार अपडेट हो रहे हैं.
Bihar elections results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. एनडीए (NDA) के घटक दल जहां लड्डू और जलेबियां खिलाकर अबीर गुलाल से जीत की होली खेल रहे हैं. बीजेपी, जेडीयू, लोजपा (रावि) और हम के उत्साही समर्थक पटाखे जलाकर नाच रहे हैं. दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन के नेताओं के खेमे में मातम पसरा है. लैंड स्लाइड विक्ट्री के नतीजों पर विपक्ष के नेता भड़के हुए हैं. उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग के सिर पर महागठबंधन की हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि इन नतीजों से चौंकने की जरूरत नहीं है.
चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर जैसा राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया था, उसे देखते हुए इससे अलग परिणाम आना संभव ही नहीं था. वहां
पूरी तरह महाराष्ट्र वाला पैटर्न दोहराया गया है. जिस गठबंधन के सत्ता में आने की पूरी उम्मीद थी, उसे 50 सीटों के भीतर ही रोक दिया गया.'
3 नवंबर को बेलसंड, शिवहर रैली के दौरान अमित शाह का भाषण था. जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 बजते बजते लालू और राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा.
नतीजों की बात करें तो बीजेपी (+) 200 के ऊपर है. वहीं आरजेडी (+) 37, जनसुराज पार्टी (0) अदर्स 6 पर हैं. इंडीविजुअल बात करें तो बीजेपी 91, जेडीयू 78, एलजेपी (आर) 22, HAM 5, RLM 4 सीटों पर आगे है.
वहीं बिहार की जनता ने महागठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया है. आरजेडी - 28, कांग्रेस 4, वीआईपी 0, सीपीआई 0, सीपीआईएम 1, सीपीआईएमएल 4 सीटों पर आगे चल रही हैं.
आयोग की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर सभी 243 सीटों के नतीजे आ रहे हैं.
