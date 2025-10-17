Advertisement
'तेजस्वी यादव को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित...' प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत

Bihar Assembly Elections: उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को वो गतली नहीं करनी चाहिए जो इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान की थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:05 PM IST
Tejashwi Yadav: शिवसेना (UBT) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन को सलाह दी है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान हुई गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए. इन गलतियों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा न करना और सीट बंटवारे को लेकर विवाद शामिल हैं. प्रियंका चतुर्वेदी ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और उन्होंने उपमुख्यमंत्री रहते हुए अभूतपूर्व काम किया है. इसलिए, उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए.

 

 

राज्यसभा के उपसभापति ने की नीतीश की प्रशंसा 

इस बीच, राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हरिवंश ने शुक्रवार को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य में उनका कोई विकल्प नहीं है. एक विशेष साक्षात्कार में हरिवंश ने नीतीश कुमार के दृष्टिकोण, व्यक्तिगत ईमानदारी और राजनीति में पारदर्शिता पर प्रकाश डाला. राज्यसभा के उपसभापति ने बताया कि बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है. सभी नए लोगों में, अगर आप नीतीश के विजन की तुलना करें, तो कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता.

हरिवंश ने बिहार में गरीबी में तेजी से आई कमी का श्रेय नीतीश कुमार के नेतृत्व को दिया तथा राज्य में विकास और बुनियादी ढांचे में हुई प्रगति का हवाला दिया. राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बिहार देश के सबसे वंचित राज्यों में से एक था, लेकिन अब सीएम कुमार के नेतृत्व में राज्य ने तेजी से गरीबी कम की है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Bihar Assembly elections

Trending news

