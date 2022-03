भांजी पर दबंगों ने किया हमला, इस पूर्व CM ने कहा- 'मैं होता तो 2-4 को गोली से उड़ा देता'

गया: बिहार (Bihar) के पूर्व मुख्‍यमंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) के रिश्‍तेदार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. अचानक सामने आए घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी भांजी केसरी देवी और उनके परिजनों पर स्‍थानीय दबंगों ने हमला कर दिया. वारदात में कुछ लोग घायल हुए हैं.

इस घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए स्‍थानीय अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना से गुस्‍साए जीतन राम मांझी ने कहा कि यदि उनके साथ ऐसी घटना होती तो वह हमलावरों पर गोली चला देते और कम से 2 से 5 को मार गिराते. हिन्‍दुस्‍तानी आवाम मोर्चा (HAM) के अध्यक्ष मांझी अपने परिजनों का हालचाल जानने अस्‍पताल पहुंचे थे.

बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और हिन्‍दुस्‍तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा, ‘स्‍थानीय दंबग समेत तकरीबन 25 लोगों ने मेरी भांजी केसरी देवी और उनके परिजनों पर हमला कर दिया. मेरी भांजी पंचायत सदस्‍य हैं. यदि मेरे साथ ऐसी घटना होती तो मैं उनपर (हमलावरों पर) गोली चला देता और कम से कम 2 से 5 हमला करने वालों को मार देता.’ ये घटनाक्रम पुलिस की कमजोरी और नाकामी को दिखाता है.

Gaya| Around 25 people, incl local strongmen attacked my niece Kesari Devi, who is a Panchayat member&her family members. If such an incident would've happened with me I would open fire on them&at least kill 2 to 5 attackers: Ex Bihar CM & HAM chief Jitan Ram Manjhi (22.03) pic.twitter.com/ElRRhHPNjj

