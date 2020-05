Bihar Corona Update: दरभंगा में 6 नए मरीज, कुल संख्या पहुंची 1579

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1579 पर पहुंच गई है. बिहार में कोरोना के 6 और मामले आए हैं जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 1579 पर पहुंच गई है. सभी 6 मामले दरभंगा से आए हैं.

#BiharFightsCorona 2nd update of the day.6 more covid-19 +ve cases in bihar taking the total to 1579.the details are as follows.we are ascertaining their trail of infection.these are results of late last night received in the morning. pic.twitter.com/PJE1WBJFcO

— sanjay kumar (@sanjayjavin) May 20, 2020