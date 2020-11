बिहार में आए कोरोना के 606 नए मामले, पटना में सबसे अधिक 234 केस

पटना: बिहार में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 606 मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना मामलों की संख्या 2 लाख 35 हजार 159 हो गई है. वहीं, राजधानी पटना में सबसे अधिक 234 केस सामने आए हैं. इससे पहले बिहार में शनिवार को कोरोना के 713 नए मामले सामने आए. राज्य में हालांकि अब तक 2,27,714 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं.

बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर (रिकवरी रेट) 97. 08 प्रतिशत है. बिहार स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को जारी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 713 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,34,553 पहुंच गई है.

