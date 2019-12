बिहार में हैवानियत, रेप का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाया

मुजफ्फरपुर: हैदराबाद और उन्नाव के बाद अब बिहार के मुज़फ्फरपुर में हैवानियत हुई है. यहां एक सनकी आशिक ने एक तरफा प्यार में लड़की से रेप की कोशिश की और विरोध करने पर उसे जिंदा जला दिया.

लड़की की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है. लड़की के शरीर का 80 फीसदी हिस्सा जल गया है. उसका मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में इलाज चल रहा है. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

इतना ही नहीं लड़की को जलाने के दौरान आरोपी खुद भी झुलस गया. लड़की के घरवालों के मुताबिक आरोपी कई साल से उसे परेशान कर रहा था. मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है. घरवालों के मुताबिक उन्होंने आरोपी के खिलाफ थाने में कई बार शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

Bihar: A woman admitted to a hospital in Muzaffarpur after she was allegedly set ablaze by a man at her house in Nazirpur village on Dec 7. A man has been arrested,based on woman's mother's statement. Police say "Haven't been able to take woman's statement yet. Investigation on." pic.twitter.com/pEyB9CkpTt

— ANI (@ANI) December 8, 2019