बिहार के लाल ने लिखा 'अर्थ डे' का एंथम सॉन्ग, कविता कृष्णमर्ति ने दी है आवाज़

पटना: 2020 के अर्थ डे के अवसर पर डॉ. एल सुब्रमणयम ने एक नया एंथम सॉन्ग बनाया है. इसे भारतीय राजनायिक और बिहार के अभय कुमार ने लिखा है और कविता कृष्णमूर्ति और बिंदू सुब्रमणयम ने आवाज दी है. इसे 22 अप्रैल अर्थ डे के 50 साल पूरे होने के अवसर पर रिलीज किया जाएगा.

इस गाने को असल में 2017 में इंग्लिश भाषा में प्रोड्यूस किया गया था लेकिन बाद में इसे देश-विदेश के 50 भाषाओं में अनुवाद किया गया था. इस गीत को अभय कुमार ने 2008 में सेंट पीट्सबर्ग में लिखा था. उन्होंने इसकी प्रेरणा 'वसुधैव कुटुंबकम' से ली थी.

Kavita Krishnamurthy, Dr. L Subramaniam and I have teamed up to produce new visuals of #EarthAnthem for the golden jubilee celebrations of #EarthDay tomorrow on 22 April which will be be premiered in the next few hours at https://t.co/LygchMi56w pic.twitter.com/Py8IzF5Lqe

— Abhay K. (@theabhayk) April 21, 2020