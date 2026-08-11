सीएम हेमंत के 'परजीवी भाजपा' वाले बयान पर आदित्य साहू का पलटवार, बोले- 'कांग्रेस की बैसाखी पर चल रही आपकी सरकार'

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, उन सभी को गिरफ्तार कर थाने में बैठाया गया. आखिर मुख्यमंत्री क्या करना चाहते हैं? लाठी की ताकत, बंदूक और गोली की ताकत के दम पर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबा नहीं सकते. ऐसी अहंकारी भाषा मत बोलिए. अहंकार नाश का कारण होता है. प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर आपको अहंकार है, तो पहले अपने आप पर विचार करिए कि कहीं आप खुद परजीवी तो नहीं हैं. आपकी सरकार कांग्रेस की बैसाखी पर चल रही है और कांग्रेस के इशारे पर आप झारखंड के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं.