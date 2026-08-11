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सीएम हेमंत के 'परजीवी भाजपा' वाले बयान पर आदित्य साहू का पलटवार, बोले- 'कांग्रेस की बैसाखी पर चल रही आपकी सरकार'

सीएम हेमंत के बयान पर आदित्य साहू ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर आपको अहंकार है, तो पहले अपने आप पर विचार करिए कि कहीं आप खुद परजीवी तो नहीं हैं. आपकी सरकार कांग्रेस की बैसाखी पर चल रही है.

Written ByUJJAWAL MISHRAEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 11, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:38 PM IST
सीएम हेमंत के 'परजीवी भाजपा' वाले बयान पर आदित्य साहू का पलटवार, बोले- 'कांग्रेस की बैसाखी पर चल रही आपकी सरकार'
Image Credit: सीएम हेमंत के &#039;परजीवी भाजपा&#039; वाले बयान पर आदित्य साहू का पलटवार (जी मीडिया)

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UJJAWAL MISHRA

UJJAWAL MISHRA

उज्ज्वल मिश्रा जी न्यूज में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 1 साल का अनुभव है. वह मुख्यत: एजुकेशन और हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं. एजुकेशन और हेल्थ की खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है. इन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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कांग्रेस की बैसाखी पर चल रही आपकी सरकार; आदित्य साहू का CM हेमंत पर पलटवार
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