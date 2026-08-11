सीएम हेमंत के 'परजीवी भाजपा' वाले बयान पर आदित्य साहू का पलटवार, बोले- 'कांग्रेस की बैसाखी पर चल रही आपकी सरकार'

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सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा ‘परजीवी भाजपा’ वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि परजीवी कौन है? आज कांग्रेस के समर्थन और राहुल गांधी के समर्थन से उनकी सरकार चल रही है. क्या यह परजीविता नहीं है? इसे क्या कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी? उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत के दम पर झारखंड बंद का आह्वान किया. क्या यह परजीविता है?
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, उन सभी को गिरफ्तार कर थाने में बैठाया गया. आखिर मुख्यमंत्री क्या करना चाहते हैं? लाठी की ताकत, बंदूक और गोली की ताकत के दम पर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबा नहीं सकते. ऐसी अहंकारी भाषा मत बोलिए. अहंकार नाश का कारण होता है. प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि अगर आपको अहंकार है, तो पहले अपने आप पर विचार करिए कि कहीं आप खुद परजीवी तो नहीं हैं. आपकी सरकार कांग्रेस की बैसाखी पर चल रही है और कांग्रेस के इशारे पर आप झारखंड के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं.
झारखंड भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 20 दिनों से झारखंड में झारखंड सरकार की तरफ से किस तरह राज्य के छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक जो अमानवीय हरकत की जा रही है, वो शायद ही हम लोगों ने सपने में भी कभी सोचा था कि झारखंड के छात्रों को यह दिन देखना पड़ेगा. राहुल गांधी को जंतर-मतंर पर छात्रों के प्रदर्शन पर राजनीति करनी होती है मगर झारखंड के छात्रों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है. वो बस ट्वीट करके कोरम पूरा करने का काम करते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में जहां JMM के साथ उनकी सरकार है, वहां राहुल गांधी के इशारे पर जो कल हम लोगों ने देखा कि कटीले तार लगाकर, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़कर और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके छात्रों पर अत्याचार किया गया है. अगर राहुल गांधी में जरा सी भी नैतिकता है तो झारखंड के छात्रों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे पर बैठकर धरना दें जैसा उन्होंने दिल्ली में किया था और अगर राज्य सरकार नहीं मानती है तो राहुल गांधी को तुरंत समर्थन वापस लेकर मामले की CBI जांच की गंभीरता से मांग करनी चाहिए.