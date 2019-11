बिहार के अजीत कुमार का KBC में धमाल, जीते एक करोड़, गांव में खुशी की लहर

गया: 'कौन बनेगा करोड़पति' के सीजन-11 में बिहार के अजीत कुमार ने अभिताभ बच्चन के साथ खेलते हुए 15वें सवाल का जवाब देकर एक करोड़ रुपए अपने नाम किया. इससे पहले जहानाबाद के सनोज राज एक करोड़ जीते थे. उसके बाद मंगलवार को प्रसारित हुए एपिसोड में अजीत कुमार 15वें सवाल का सही जवाब देकर एक करोड़ की राशि जीतने में सफल रहे.

बता दें कि अजीत कुमार का पैतृक गांव बिहार के गया जिले के बेलागंज है. फिलहाल वे हाजीपुर में बिहार सुधारात्मक प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनी जेल सुपरिडेंट के रूप में प्रशिक्षण ले रहे है. वहीं, सफलता अर्जित करने के बाद उनके पैतृक गांव में परिजनों और शुभचिंतको में खुशी का लहर दौड़ पड़ी. लोगों ने एक साथ होली और दीपावली मनाते हुए एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनायी. इसके साथ ही अजीत के आने पर भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं.

अजीत के रिश्तेदार बताते हैं कि बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद संघर्षों के बीच वे शुरू से पढ़ाई में दिन-रात कड़ी मेहनत करते रहे. पहले रेलवे की नौकरी की. उसके बाद बीपीएससी में सफलता हासिल करने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं. वहीं, पड़ोसी बताते हैं कि ज्ञान के बल पर करोड़पति बनकर अजीत कुमार ने धमाल मचा दिया है. गांव के साथ-साथ बिहार का नाम रौशन हुआ है.

