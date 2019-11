झारखंड चुनाव: सोनिया-राहुल पर बरसे शाह, पूछा-आदिवासियों के लिए 70 साल में क्या किया?

लातेहार: झारखंड चुनाव (Jharkhand assembly election) में बीजेपी (BJP) की जीत के लिए गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मनिका के लातेहार में एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान अमित शाह ने रघुवर दास (Raghubar Das) की सरकार की जमकर तारीफ की. शाह ने कहा कि रघुवर सरकार झारखंड को विकास के रास्ते पर ले गई है.

बीजेपी चीफ ने कहा कि आजादी की जंग में यहां के लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और ये वीरों की भूमि है. शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपका वोट झारखंड के विकास के लिए काम करने वाला है. इस दौरान शाह झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस (Congress) पर जमकर बरसे.

अमित शाह ने कहा कि जेएमएम के नेतृत्व में हजार- हजार करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने कहा कि 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतने सालों तक राज करने के बाद कांग्रेस ने गरीबों के लिए क्या किया है.

शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में गरीबों को रोजगार क्यों नहीं मिला, बिजली, गैस चूल्हा, स्वास्थ्य सेवा गरीबों के घर में क्यों नहीं पहुंचा है. उन्होंने कहा कि हमने 35 लाख लोगों के घर में गैस का सिलेंडर दिया है. बीजेपी चीफ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) ने झारखंड को बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इसको संवारेंगे.

BJP President Amit Shah in Latehar: I want to ask Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, what did you do for tribals in last 70 years, do you have any facts on it? We have opened an Eklavya school in every adivasi block, a district mineral fund has also been set up by Modi ji. #Jharkhand pic.twitter.com/pXVn5f9qg2

— ANI (@ANI) November 21, 2019