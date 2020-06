बाढ़ के मद्देनजर अमित शाह ने CM नीतीश से की बात, हरसंभव मदद का दिया आश्वासन

नई दिल्ली: बिहार और असम में नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर चढ़ने पर केंद्र सरकार सतर्क है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर हर तरह की मदद के लिए तैयार है. मोदी सरकार बिहार और असम की जनता के साथ खड़ी है. अमित शाह ने बिहार में महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से दोपहर में फोन पर बात की.

उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'बिहार में महानंदा नदी (Mahananda River) के बढ़ते जलस्तर को लेकर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और उन्हें बिहार की जनता की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया.' वहीं, असम में ब्रह्मपुत्र नदी (Brahmaputra River) में भी पानी लगाातर बढ़ते हुए खतरे के निशान पर पहुंच गया है.

Spoke to Assam Chief Minister Shri @sarbanandsonwal and Shri @himantabiswa to take stock of the alarming situation in Brahmaputra river and landslides near Guwahati. All possible help has been assured to the State. Modi government stands firmly with the people of Assam.

