Araria: बकरा नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम

Araria: अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र के तारण गांव में बकरा नदी में मिट्टी लाने गई 4 बच्चियों में से तीन बच्चियों की डूबने से मौत हो गई है. एक बच्ची सदर अस्पताल अररिया में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है.

Last Updated: Oct 21, 2025, 08:05 AM IST

Araria News: अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र के तारण गांव में बकरा नदी में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि 4 बच्चियां मिट्टी लाने के लिए जोकीहाट थाना क्षेत्र के तारण गांव में बकरा नदी गई थी, जिनमें से तीन बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. एक बच्ची का इलाज सदर अस्पताल अररिया में किया जा रहा है. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

पूरे गांव में पसरा मातम
घटना की सूचना मिलने पर पहुंची जोकीहाट थाना पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया लेकर गई. इस घटना के बाद से पूरा गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों ने बताया कि चारों बच्ची बकरा नदी में मिट्टी लाने के लिए गई थी, जिसके बाद एक बच्ची डूबने लगी और उसे बचाने के क्रम में चारों बच्ची डूब गई.

बच्चियों को निकाला गया बाहर  
स्थानीय लोगों ने जब देखा तो नदी से सभी बच्चियों को बाहर निकाला गया, जिसमें तीन बच्ची की मौत हो गई. वही एक बच्ची गंभीर अवस्था में थी, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया लाया गया. बच्ची का इलाज किया जा रहा है. सभी बच्चियां 10 से 12 वर्ष की है. इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

रिपोर्ट: रवि कुमार, अररिया

