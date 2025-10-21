Araria: बकरा नदी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम

Araria News: अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र के तारण गांव में बकरा नदी में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि 4 बच्चियां मिट्टी लाने के लिए जोकीहाट थाना क्षेत्र के तारण गांव में बकरा नदी गई थी, जिनमें से तीन बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. एक बच्ची का इलाज सदर अस्पताल अररिया में किया जा रहा है. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह भी पढ़ें: गोलियों की गूंज से थर्राया पटना, युवक की गोली मारकर हत्या

पूरे गांव में पसरा मातम

घटना की सूचना मिलने पर पहुंची जोकीहाट थाना पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया लेकर गई. इस घटना के बाद से पूरा गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों ने बताया कि चारों बच्ची बकरा नदी में मिट्टी लाने के लिए गई थी, जिसके बाद एक बच्ची डूबने लगी और उसे बचाने के क्रम में चारों बच्ची डूब गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मोतिहारी पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा', कुख्यात सिकंदर सहनी से मुठभेड़, पैर में मारी गोली

बच्चियों को निकाला गया बाहर

स्थानीय लोगों ने जब देखा तो नदी से सभी बच्चियों को बाहर निकाला गया, जिसमें तीन बच्ची की मौत हो गई. वही एक बच्ची गंभीर अवस्था में थी, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया लाया गया. बच्ची का इलाज किया जा रहा है. सभी बच्चियां 10 से 12 वर्ष की है. इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

रिपोर्ट: रवि कुमार, अररिया

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!