गर्मी से राहत पाने पोखर में नहाने गईं 3 सहेलियों की डूबने से मौत, एक साथ उठीं तीन अर्थियां तो रो पड़ा पूरा गांव

Araria Accident: अररिया जिले के भरगामा प्रखंड क्षेत्र के खजूरी पंचायत अंतर्गत बलुवाही टोला वार्ड संख्या-4 में गुरुवार अपराह्न एक हृदयविदारक हादसे में महादलित परिवार के तीन मासूम बच्चों की पोखर में डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, जबकि मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीनों बच्चे गांव के समीप स्थित एक पोखर में स्नान करने गए थे. स्नान के दौरान अचानक वे गहरे पानी में चले गए और देखते ही देखते डूबने लगे. आसपास मौजूद लोगों को जब तक घटना की जानकारी मिली, तब तक तीनों बच्चे पानी में समा चुके थे.

ग्रामीणों की ओर से तत्काल बचाव कार्य शुरू किया गया. काफी प्रयास के बाद दो बच्चों को पोखर से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं. वहीं तीसरे बच्चे की तलाश में ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. लंबे समय तक खोजबीन के बाद उसे भी पोखर से बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी भी मौत हो चुकी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक बच्चे की पहचान करिश्मा कुमारी पिता राजू ऋषिदेव,अंजली कुमारी पिता फूलचंद ऋषिदेव और रानी कुमारी पिता उपेंद्र ऋषिदेव के रुप मे हुई है. घटना की सूचना मिलते ही भरगामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी. पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी घटना की सूचना दे दी गई है.

हादसे के बाद मृतक बच्चों के परिजनों में चीख-पुकार मच गई. माता-पिता एवं अन्य स्वजन बदहवास होकर रोते-बिलखते रहे. गांव की महिलाओं और पुरुषों की आंखें भी नम हो गईं. पूरे बलुवाही टोला में शोक का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं.

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी और उमस के कारण बच्चे अक्सर पोखर में स्नान करने जाते हैं. आशंका जताई जा रही है कि स्नान के दौरान अचानक गहरे पानी में चले जाने से यह हादसा हुआ. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.

रिपोर्ट: कुमार नितेश

यह भी पढ़ें: बिहार में अचानक बदलेगा मौसम, कड़कती बिजली के साथ होगी तेज बारिश, अगले 2-3 घंटे भारी!