सीमांचल में बदली सड़कों की सूरत, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से बनीं 6,350 KM पक्की सड़कें

बिहार के सीमावर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के जरिए सीमांचल और पूर्वी बिहार के चुनौतीपूर्ण इलाकों में विकास की नई इबारत लिख दी है. सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के संकल्प के साथ विभाग ने अब तक सीमांचल में कुल 6,350 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है. यह पहल उन इलाकों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है, जो दशकों से खराब रास्तों और जलजमाव की समस्या से जूझ रहे थे.

आंकड़ों पर नजर डालें तो सीमांचल के चार जिलों में सड़क निर्माण का काम युद्धस्तर पर हुआ है. इसमें अररिया जिले में सर्वाधिक 2155 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है. वहीं, पूर्णिया में 1747 किलोमीटर, कटिहार में 1565 किलोमीटर और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे किशनगंज जिले में 883 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है. इन बारहमासी सड़कों के बन जाने से अब इन जिलों के गांवों का संपर्क साल के बारहों महीने मुख्य शहरों से बना रहेगा.

सीमांचल का इलाका भौगोलिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ और भारी बारिश के कारण सड़कें टूट जाती थीं. नई पक्की सड़कों और पुलों के निर्माण से अब बाढ़ के समय भी सुदूर गांवों का संपर्क नहीं टूटेगा. इससे न केवल लोगों का आवागमन आसान हुआ है, बल्कि आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और प्रशासनिक मदद भी गांवों तक आसानी से पहुँच सकेगी. अब ग्रामीणों को इलाज या अन्य जरूरी कामों के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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बेहतर सड़क संपर्कता का सबसे बड़ा असर सीमांचल की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है. यह इलाका मखाना, जूट और अनानास की खेती के लिए मशहूर है. पहले खराब रास्तों की वजह से किसानों को अपनी फसल बाजार तक ले जाने में काफी दिक्कत होती थी और उन्हें सही दाम नहीं मिल पाते थे. अब पक्की सड़कें बनने से किसान आसानी से अपनी उपज मंडियों तक पहुँचा पा रहे हैं. इससे स्थानीय व्यापार को गति मिली है और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. यह योजना ग्रामीण बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है.