अमित शाह का सीमांचल में 'हुंकार': अब 10 KM दायरे से हटेगा अवैध कब्जा, घुसपैठियों को चुन-चुनकर देश से बाहर निकालेगी मोदी सरकार

Araria News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अररिया पहुंचे. यहां उन्होंने नक्सलवाद की राह पर गए युवाओं से हथियार छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की. साथ ही, वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की.
Araria News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर है. आज (26 फरवरी) दूसरे दिन वे अररिया पहुंचे. जहां उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि सुरक्षा के लिए नई SOP लाई जाएगी. मैं आज सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं. मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि हम बिहार को घुसपैठिए से मुक्त करेंगे. पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ दिनों में होने जा रही है. आमतौर पर चुनाव के वादों को जनता को याद दिलाना पड़ता है, आज मैं सीमांचल के लोगों को अपना वादा याद दिलाने आया हूं.
उन्होंने कहा कि देश को घुसपैठिए से मुक्त कराने का अभियान हाथ में लेना पड़ेगा. उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) की है. आतंकवाद हो या वामपंथी उग्रवाद, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. यह तीन दिन में भारत सरकार संबंधित मंत्रालय, बिहार सरकार गृह मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी और कई सारे संगठनों की 3 तीनों में डिटेल मीटिंग कर एक कार्य योजना बना रहे हैं. सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर, जितने भी अवैध अतिक्रमण है, वो सभी अभियान के अंदर दूर किए जाएंगे. घुसपैठिए को चिह्नित कर भारत से बाहर भेजने का काम किया जाएगा.
वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि
अमित शाह ने आगे कहा कि आज भारत के क्रांतिकारी वीर सावरकर की पुण्यतिथि है. वीर सावरकर न सिर्फ़ आज़ादी की लड़ाई में एक बेमिसाल योद्धा थे, बल्कि एक निडर देशभक्त भी थे जिनकी कलम में बहुत ताकत थी. अपने साहित्य के ज़रिए उन्होंने पूरे देश में देशभक्ति की लहर जगाई और वे एक ऐसे नेता थे जो बुनियादी सिद्धांतों पर सोचते थे. चाहे वह छुआछूत का खात्मा हो, भाषाओं का शुद्धिकरण हो या शुद्ध राष्ट्रवाद का नज़रिया हो, वीर सावरकर ने इन सभी के लिए बहुत कोशिशें कीं और अपनी मौत तक ऐसा करते रहे. आज पूरे देश की तरफ़ से, मैं हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, वीर सावरकर को दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं.