Araria: राजद से टिकट कटा तो नाराज हुए अनिल यादव, संजय यादव पर साधा निशाना

Araria: बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होना है. पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. वही, दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है. लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारा भी नहीं हुआ है. इसी बीच अररिया के नरपतगंज से टिकट नहीं मिलने पर अनिल यादव ने नाराजगी जाहिर की है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 20, 2025, 07:45 AM IST

Araria News: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है. इसी बीच अररिया जिले के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट बंटवारे के बाद कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है. राजद ने यहां से मनीष यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पिछले 30 वर्षों से लालू यादव के साथ रहे अनिल यादव को टिकट नहीं मिला. जिससे नाराज होकर अनिल यादव ने निर्दलीय नामांकन देने का एलान कर दिया है. सिंबल बंटवारे से नाराज होकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी अब तक राजद से इस्तीफा दे दिया है. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सीट दिया जाएगा'
अनिल यादव ने राजद नेता संजय यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से तेजस्वी यादव को दूर कर दिया है, जिसका परिणाम है कि पैसे, पावर और पैरवी के बल पर ही राजद में सिंबल दिया गया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने पहले ही राजद के नेताओं से कहा था कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सीट दिया जाएगा, लेकिन संजय यादव ने उन्हें दिग्भ्रमित कर रखा है. जिसके कारण जमीन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाने लगी है. अनिल यादव 2015 में नरपतगंज से विधायक रह चुके हैं और छात्र जीवन से ही लालू यादव के साथ इनका गहरा जुड़ाव रहा है. 

मदन शाह ने भी जताई नाराजगी
बता दें कि रविवार को लालू आवास के सामने मोतिहारी के मधुबन विधानसभा सीट से राजद के टिकट के दावेदार रहे मदन शाह नाराज दिखें. रोने के साथ-साथ उन्होंने अपना कुर्ता भी फाड़ लिया. मदन शाह ने भी राजद नेता संजय यादव पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा संजय यादव ने उनसे 2 करोड़ 70 लाख मांगे गए थे, पैसे नहीं देने पर टिकट किसी और को दे दिया गया. मधुबन विधानसभा से 2020 में राजद के टिकट पर मदन प्रसाद शाह चुनाव लड़े थे, मात्र 2700 वोट से पराजित हुए थे. उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आश्वासन के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वे राबड़ी आवास पर डटे रहे.  

रिपोर्ट: कुमार नितेश, फोर्बेस्गंज

