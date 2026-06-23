UPSC की तैयारी में जुटी अनुप्रिया

अनुप्रिया की सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि सही मार्गदर्शन और लगन हो, तो विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है. बीपीएससी में लगातार तीन बार परचम लहराने के बाद भी अनुप्रिया का सफर यहां थमा नहीं है. उन्होंने अब अपने अगले लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. वे अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अब यूपीएससी (UPSC) की परीक्षा उत्तीर्ण करने की तैयारी में पूरी शिद्दत से जुट गई हैं. उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र के युवाओं में भी नया उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ है.