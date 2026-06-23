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बिहार के अररिया जिले के रानीगंज स्थित कलावती नगर की रहने वाली अनुप्रिया ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर जिले का मान-सम्मान बढ़ा दिया है. अनुप्रिया ने लगातार तीसरी बार बीपीएससी (BPSC) की कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर एक मिसाल कायम की है. वर्तमान में वे पूर्णिया जिले में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. अनुप्रिया की प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई.
कड़ी मेहनत से सपने को किया साकार
स्कूल के दिनों में ही अधिकारियों को देखकर उनके मन में सिविल सेवा में जाने का सपना पनपा, जिसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से साकार किया. उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है. उनकी इस कामयाबी पर पिता और व्यवसाई शिवानंद चौधरी बेहद खुश और गौरवान्वित हैं. उन्होंने समाज के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें.
UPSC की तैयारी में जुटी अनुप्रिया
अनुप्रिया की सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि सही मार्गदर्शन और लगन हो, तो विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है. बीपीएससी में लगातार तीन बार परचम लहराने के बाद भी अनुप्रिया का सफर यहां थमा नहीं है. उन्होंने अब अपने अगले लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. वे अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अब यूपीएससी (UPSC) की परीक्षा उत्तीर्ण करने की तैयारी में पूरी शिद्दत से जुट गई हैं. उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र के युवाओं में भी नया उत्साह और प्रेरणा का संचार हुआ है.
रिपोर्ट: कुमार नितेश