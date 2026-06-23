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अररिया की बेटी अनुप्रिया ने रचा इतिहास, लगातार तीसरी बार BPSC परीक्षा में पाई सफलता

बिहार के अररिया जिले के रानीगंज स्थित कलावती नगर की रहने वाली अनुप्रिया ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर जिले का मान-सम्मान बढ़ा दिया है. अनुप्रिया ने लगातार तीसरी बार बीपीएससी (BPSC) की कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर एक मिसाल कायम की है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 23, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:28 PM IST
अररिया की बेटी अनुप्रिया ने रचा इतिहास, लगातार तीसरी बार BPSC परीक्षा में पाई सफलता
Image Credit: अररिया की BPSC टॉपर अनुप्रिया (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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