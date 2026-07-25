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अररिया: 11 करोड़ का पुल अधूरा, डायवर्सन की जगह चचरी पुल से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे ग्रामीण

Araria News: अररिया के फारबिसगंज में कमला नदी पर 11 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा पुल तय समय के बाद भी अधूरा है. डायवर्सन बनाने के बजाय ग्रामीण कार्य विभाग ने बांस और चचरी का अस्थायी पुल बना दिया है, जिससे हजारों लोग रोजाना जोखिम उठाकर आवागमन कर रहे हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 25, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:10 AM IST
अररिया: 11 करोड़ का पुल अधूरा, डायवर्सन की जगह चचरी पुल से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे ग्रामीण
Image Credit: डायवर्सन की जगह चचरी पुल से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे ग्रामीण

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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