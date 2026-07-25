/अररिया: 11 करोड़ का पुल अधूरा, डायवर्सन की जगह चचरी पुल से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे ग्रामीण

मामला फारबिसगंज ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल के अंतर्गत रामपुर-बेलसंडी मुख्य सड़क का है. यहां कमला नदी पर करीब 11 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है. निर्माण स्थल पर लगे शिलापट्ट के अनुसार पुल का निर्माण कार्य जून 2026 तक पूरा होना था, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी पुल अधूरा पड़ा है. इस बीच नदी का जलस्तर बढ़ने पर विभाग ने वैकल्पिक डायवर्सन बनाने की बजाय बांस और चचरी का अस्थायी पुल तैयार कर लोगों के आवागमन की व्यवस्था कर दी.