/अररिया: 11 करोड़ का पुल अधूरा, डायवर्सन की जगह चचरी पुल से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे ग्रामीण

राज्य चुनें
Araria News: अररिया में आजादी के 78 साल बाद भी ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की तस्वीर नहीं बदली है. अररिया जिले में ग्रामीण कार्य विभाग की लापरवाही के कारण हजारों ग्रामीण रोजाना जान जोखिम में डालकर बांस और चचरी के पुल से नदी पार करने को मजबूर हैं. विभाग ने सुरक्षित डायवर्सन बनाने के बजाय अस्थायी चचरी पुल बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है.
मामला फारबिसगंज ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल के अंतर्गत रामपुर-बेलसंडी मुख्य सड़क का है. यहां कमला नदी पर करीब 11 करोड़ रुपये की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है. निर्माण स्थल पर लगे शिलापट्ट के अनुसार पुल का निर्माण कार्य जून 2026 तक पूरा होना था, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी पुल अधूरा पड़ा है. इस बीच नदी का जलस्तर बढ़ने पर विभाग ने वैकल्पिक डायवर्सन बनाने की बजाय बांस और चचरी का अस्थायी पुल तैयार कर लोगों के आवागमन की व्यवस्था कर दी.
आलम यह है कि इस चचरी पुल से पैदल यात्री और बाइक सवार किसी तरह गुजर पा रहे हैं, जबकि चारपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह बाधित है. कार, एंबुलेंस और अन्य बड़े वाहनों को करीब 8 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है. रात के समय पुल पर रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही और मनमानी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी आपातकालीन स्थिति में होती है, जब गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. ग्रामीणों ने प्रशासन और ग्रामीण कार्य विभाग से जल्द पुल निर्माण पूरा कराने तथा सुरक्षित डायवर्सन की व्यवस्था करने की मांग की है.
रिपोर्ट: कुमार नितेश