/अररिया के बांडोब गांव में बाकरा नदी पार करते हुए रोज दांव पर लगती है जिंदगी; आज तक नहीं बन पाया एक पुल

रोजाना जिंदगी और मौत की जंग

स्थानीय लोगों के अनुसार, अररिया जिले के बांडोब गांव में नदी पार करने की इस जगह पर रोजाना जिंदगी और मौत की जंग चलती है. यह जगह लगभग सात पंचायतों को जोड़ने वाला एक अहम जरिया है. इतना जरूरी होने के बावजूद, नदी पार करने का एकमात्र साधन एक पुरानी और जर्जर नाव है. नदी पार करने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरे गांवों तक पहुंचने के लिए बच्चों और बुजुर्गों से लेकर महिलाओं और बीमार लोगों तक, सभी को इसी खतरनाक रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्रॉसिंग लगभग सात पंचायतों के लिए एक अहम कड़ी का काम करती है और सीधे तौर पर करीब 30,000 से 50,000 लोगों की आबादी को जोड़ती है.