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अररिया के बांडोब गांव में बाकरा नदी पार करते हुए रोज दांव पर लगती है जिंदगी; आज तक नहीं बन पाया एक पुल

अररिया के बांडोब गांव में बाकरा नदी पार करते हुए रोज लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है. नदी पार करने का एकमात्र साधन जर्जर नाव है. स्थानीय लोगों ने बांडोब घाट पर तुरंत पुल बनाने की मांग को लेकर जिला अधिकारियों से मुलाकात की है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 02, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:59 AM IST
अररिया के बांडोब गांव में बाकरा नदी पार करते हुए रोज दांव पर लगती है जिंदगी; आज तक नहीं बन पाया एक पुल
Image Credit: अररिया के बांडोब गांव में बाकरा नदी पार करते हुए रोज दांव पर लगती है जिंदगीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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