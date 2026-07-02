/अररिया के बांडोब गांव में बाकरा नदी पार करते हुए रोज दांव पर लगती है जिंदगी; आज तक नहीं बन पाया एक पुल

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अररिया जिले के बांडोब गांव में बाकरा नदी पार करते समय हर दिन जिंदगी और मौत की जंग होती है. यहां के लोगों को नाव से नदी पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरे गांवों तक पहुंचने के लिए 50 से 60 लोगों का समूह, जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं और बीमार लोग शामिल होते हैं. इस खतरनाक रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. नाव चलाने के लिए नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक रस्सी बांधी जाती है, जो नाव को रास्ता दिखाती है.
रोजाना जिंदगी और मौत की जंग
स्थानीय लोगों के अनुसार, अररिया जिले के बांडोब गांव में नदी पार करने की इस जगह पर रोजाना जिंदगी और मौत की जंग चलती है. यह जगह लगभग सात पंचायतों को जोड़ने वाला एक अहम जरिया है. इतना जरूरी होने के बावजूद, नदी पार करने का एकमात्र साधन एक पुरानी और जर्जर नाव है. नदी पार करने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरे गांवों तक पहुंचने के लिए बच्चों और बुजुर्गों से लेकर महिलाओं और बीमार लोगों तक, सभी को इसी खतरनाक रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्रॉसिंग लगभग सात पंचायतों के लिए एक अहम कड़ी का काम करती है और सीधे तौर पर करीब 30,000 से 50,000 लोगों की आबादी को जोड़ती है.
आने-जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल
पोखरिया, पचेली, सुखसेना, भीखा, चाहतपुरा, देहाती दक्षिण और रामनगर जैसी पंचायतों में आने-जाने के लिए इसी इलाके से गुजरना पड़ता है. फिर भी, यहां कभी कोई पुल नहीं बनाया गया. स्थानीय जन-प्रतिनिधियों ने लोगों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए बांडोब घाट पर तुरंत पुल बनाने की मांग को लेकर जिला अधिकारियों से मुलाकात की है, लेकिन उनका आरोप है कि उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. मौजूदा हालात को देखते हुए, अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा?
रिपोर्ट: कुमार नितेश