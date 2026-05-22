Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3225228
Zee Bihar JharkhandAraria

कभी भी गिर सकता है अररिया का यह पुल! परमान नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडराया बड़ा खतरा

Araria News: अररिया के फारबिसगंज में परमान नदी पर बना 4 करोड़ की लागत वाला पुल एक साल से धंसे पाया के सहारे खड़ा है. खतरे के बावजूद पुल से सैकड़ों वाहन गुजर रहे हैं. बढ़ते जलस्तर के बीच ग्रामीणों ने बड़े हादसे की आशंका जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 06:52 AM IST

Trending Photos

कभी भी गिर सकता है अररिया का यह पुल! परमान नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडराया बड़ा खतरा
कभी भी गिर सकता है अररिया का यह पुल! परमान नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडराया बड़ा खतरा

Araria News: अररिया के फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत खवासपुर से पटेगना जाने वाली सड़क पर स्थित परमान नदी पुल लोगों के लिए खतरे का कारण बनता जा रहा है. पुल का एक पाया धंसे लगभग एक साल होने को है, लेकिन इसके बावजूद इस पुल से लोगों का आवागमन लगातार जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की हालत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है, फिर भी प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. सबसे चिंता की बात यह है कि इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों छोटी-बड़ी गाड़ियां गुजर रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

पुल के धंसने के बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने सुरक्षा को देखते हुए इस मार्ग पर आवागमन बंद कराने की बात कही थी. विभागीय स्तर पर यह माना गया था कि पुल की स्थिति सुरक्षित नहीं है और लोगों की जान को खतरा हो सकता है. इसके बावजूद जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग नजर आ रही है.

ये भी पढ़ें: विक्रमशिला सेतु पर 25 दिन में शुरू हो जाएगा आवागमन, 3 जगह होगा बेली ब्रिज का निर्माण

Add Zee News as a Preferred Source

परमान नदी पर लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से इस पुल का निर्माण करीब पांच वर्ष पहले कराया गया था. लेकिन नवंबर 2025 में पुल का पाया धंस गया, जिसके बाद से इसकी मजबूती पर सवाल उठने लगे. करोड़ों की लागत से बने इस पुल का इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त होना भी जांच का विषय बन गया है.

इधर परमान नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे खतरा और बढ़ गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पुल पर आवागमन नहीं रोका गया और मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है.अब लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: कुमार नितेश

TAGS

Araria News

Trending news

Araria News
कभी भी गिर सकता है अररिया का यह पुल! परमान नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडराया बड़ा खतरा
Bihar Weather
झुलसने के लिए तैयार रहे दक्षिण बिहार! इन जिलों में दोपहर में निकलेंगे तो...
Sitamarhi crime news
सीतामढ़ी और शिवहर में खूनी खेल, 5 दिन में 4 मर्डर से मचा हड़कंप
patna news
पटना में पहली बार होगा बिहार AI समिट 2026, तकनीक की दिशा में बड़ा कदम
Motihari News
मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत, कैंपस में हड़कंप
Purnia News
पूर्णिया में फूड पॉइजनिंग का मामला, एक ही परिवार के 5 लोग बीमार
Samastipur News
समस्तीपुर में शराब माफिया पर एक्शन, 37 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार
patna news
पटना जंक्शन से भागलपुर की 5 लापता बच्चियां सकुशल बरामद, नाकाम की बड़ी अनहोनी
Chaibasa news
चाईबासा में बड़ा सड़क हादसा, भाजपा जिला अध्यक्ष गीता बालमुचू गंभीर रूप से घायल
Bihar News
क्या आप जानते हैं कि बिहार में किसके पास है सबसे महंगी कार और क्या है इसकी विशेषताएं