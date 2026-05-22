कभी भी गिर सकता है अररिया का यह पुल! परमान नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडराया बड़ा खतरा

Araria News: अररिया के फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत खवासपुर से पटेगना जाने वाली सड़क पर स्थित परमान नदी पुल लोगों के लिए खतरे का कारण बनता जा रहा है. पुल का एक पाया धंसे लगभग एक साल होने को है, लेकिन इसके बावजूद इस पुल से लोगों का आवागमन लगातार जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की हालत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है, फिर भी प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. सबसे चिंता की बात यह है कि इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों छोटी-बड़ी गाड़ियां गुजर रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

पुल के धंसने के बाद ग्रामीण कार्य विभाग ने सुरक्षा को देखते हुए इस मार्ग पर आवागमन बंद कराने की बात कही थी. विभागीय स्तर पर यह माना गया था कि पुल की स्थिति सुरक्षित नहीं है और लोगों की जान को खतरा हो सकता है. इसके बावजूद जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग नजर आ रही है.

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परमान नदी पर लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से इस पुल का निर्माण करीब पांच वर्ष पहले कराया गया था. लेकिन नवंबर 2025 में पुल का पाया धंस गया, जिसके बाद से इसकी मजबूती पर सवाल उठने लगे. करोड़ों की लागत से बने इस पुल का इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त होना भी जांच का विषय बन गया है.

इधर परमान नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे खतरा और बढ़ गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पुल पर आवागमन नहीं रोका गया और मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है.अब लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट: कुमार नितेश