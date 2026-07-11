/अररिया: कभी भी नदी में समा सकता है परमान नदी का जर्जर पुल, धंसा हुआ हिस्सा और चौड़ा हुआ

नदी की तेज धार में समा सकता है पुल

ऐसी स्थिति में यह अंदेशा है कि यह पुल किसी भी पल नदी की तेज धार में समा सकता है. यह पुल यातायात के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र को सिकटी विधानसभा क्षेत्र से सीधे जोड़ता है. रोजाना इस पुल से होकर हजारों राहगीरों के साथ-साथ कई छोटी पैसेंजर गाड़ियां भी गुजरती हैं. स्थानीय ग्रामीण इस पुल को पार करते समय भारी दहशत में रहते हैं और खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं. हालांकि, क्षेत्र में कोई अन्य सुलभ वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न होने के कारण इसी जर्जर पुल से सफर करना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गया है.