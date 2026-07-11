/अररिया: कभी भी नदी में समा सकता है परमान नदी का जर्जर पुल, धंसा हुआ हिस्सा और चौड़ा हुआ

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अररिया जिले में फारबिसगंज के कौआचाड़ स्थित परमान नदी पर बना पुल कभी भी एक बड़े और जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है. लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह पुल करीब एक साल पहले, 30 अक्टूबर 2025 को धंस गया था. इसके बावजूद, इस जर्जर और खतरनाक पुल पर लोगों और वाहनों का आवागमन आज भी बदस्तूर जारी है. इन दिनों परमान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके भीषण दबाव के कारण पुल के धंसे हुए पिलर और स्लैब के बीच का गैप और भी चौड़ा होता जा रहा है.
नदी की तेज धार में समा सकता है पुल
ऐसी स्थिति में यह अंदेशा है कि यह पुल किसी भी पल नदी की तेज धार में समा सकता है. यह पुल यातायात के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र को सिकटी विधानसभा क्षेत्र से सीधे जोड़ता है. रोजाना इस पुल से होकर हजारों राहगीरों के साथ-साथ कई छोटी पैसेंजर गाड़ियां भी गुजरती हैं. स्थानीय ग्रामीण इस पुल को पार करते समय भारी दहशत में रहते हैं और खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं. हालांकि, क्षेत्र में कोई अन्य सुलभ वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न होने के कारण इसी जर्जर पुल से सफर करना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गया है.
समय रहते एक्शन नहीं लिया तो...
हैरानी की बात यह है कि खतरे को देखते हुए भी प्रशासन की ओर से इस पर आवागमन रोकने या डायवर्जन बनाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. अगर समय रहते इस पुल पर ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया, तो यहां कभी भी कोई बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता है. प्रशासन को इस मामले पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है.
रिपोर्ट: कुमार नितेश