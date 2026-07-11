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अररिया: कभी भी नदी में समा सकता है परमान नदी का जर्जर पुल, धंसा हुआ हिस्सा और चौड़ा हुआ

अररिया जिले के फारबिसगंज के कौआचाड़ स्थित परमान नदी पर बना पुल, जो एक साल पहले धंस गया था, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है. आशंका है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. परमान नदी का जलस्तर लगातार भी बढ़ रहा है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:27 AM IST
अररिया: कभी भी नदी में समा सकता है परमान नदी का जर्जर पुल, धंसा हुआ हिस्सा और चौड़ा हुआ
Image Credit: अररिया: कभी भी नदी में समा सकता है परमान नदी का जर्जर पुल (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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