/अररिया में असली जैसी नकली पिस्टल से शिक्षक को लूटा, 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय विद्यालय, पटना में कार्यरत शिक्षक सुशांत शर्मा बुधवार तड़के करीब 3 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने पिस्टल और चाकू दिखाकर उन्हें डराया और मोबाइल, पर्स व नकदी लूट ली. वारदात के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को शिक्षक ने पकड़ लिया और उसके हाथ से पिस्टल भी छीन ली. हालांकि आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा. इसके बाद पीड़ित ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी.