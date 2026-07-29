/अररिया में असली जैसी नकली पिस्टल से शिक्षक को लूटा, 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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Araria News: अररिया के फारबिसगंज में नकली पिस्टल के सहारे लूटपाट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बाजारों में खिलौने और लाइटर के नाम पर बिक रही हूबहू असली जैसी दिखने वाली नकली पिस्टलों का इस्तेमाल अब अपराधी लोगों को डराने और लूट की वारदात को अंजाम देने में कर रहे हैं. यह घटना ऐसे नकली हथियारों की आसान उपलब्धता और उनके बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े करती है.
फारबिसगंज पुलिस ने केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक के साथ हुई लूट की घटना का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी मो. आजाद को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा गया मोबाइल फोन, पर्स और नकदी भी बरामद कर ली है. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है.
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय विद्यालय, पटना में कार्यरत शिक्षक सुशांत शर्मा बुधवार तड़के करीब 3 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने पिस्टल और चाकू दिखाकर उन्हें डराया और मोबाइल, पर्स व नकदी लूट ली. वारदात के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को शिक्षक ने पकड़ लिया और उसके हाथ से पिस्टल भी छीन ली. हालांकि आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा. इसके बाद पीड़ित ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी.
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि बरामद पिस्टल असली नहीं बल्कि नकली थी. इसके बावजूद अपराधी ने उसी के सहारे लूट की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और CCTV फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पूरी घटना आसपास लगे CCTV कैमरों में भी कैद हो गई है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने नकली पिस्टल कहां से खरीदी और क्या वह पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहा है.
रिपोर्ट: कुमार नितेश