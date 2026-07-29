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अररिया में असली जैसी नकली पिस्टल से शिक्षक को लूटा, 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Araria News: अररिया के फारबिसगंज में नकली पिस्टल के दम पर केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी मो. आजाद को गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल, पर्स और नकदी बरामद कर ली.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 29, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:11 PM IST
अररिया में असली जैसी नकली पिस्टल से शिक्षक को लूटा, 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
Image Credit: अररिया में असली जैसी नकली पिस्टल से शिक्षक को लूटा pakzee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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