'नकली बंदूक से गोली नहीं चलती है', चांदनी ने बस इतना ही कहा था... फिर कासिम ने जो किया...

Araria News: अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के घोड़ाघाट वार्ड संख्या-1 में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां घर में घुसकर एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान मो. गयासुद्दीन की बेटी चांदनी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि चांदनी की शादी इसी महीने बकरीद के बाद तय थी. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मिली जानकारी के अनुसार, चांदनी अपनी छोटी बहन फरहीन के साथ घर में बिछावन पर लेटी हुई थी. इसी दौरान पड़ोस का रहने वाला कासिम उर्फ नना उनके घर पहुंचा. परिजनों के अनुसार, आरोपी पहले युवती से बातचीत करने लगा और फिर हथियार दिखाकर गोली मारने की बात कहने लगा.

'नकली बंदूक से गोली नहीं चलता'

बताया जा रहा है कि इस दौरान युवती ने इसे मजाक समझते हुए कहा कि नकली बंदूक से गोली नहीं चलता है. इसी दौरान आरोपी ने अचानक युवती के पीठ में गोली मार दी. गोली लगते ही घर में अफरा-तफरी मच गई और चांदनी मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़ी. गोली की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से घायल युवती को आनन-फानन में फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां ऑन ड्यूटी चिकित्सक डॉ. कृष्णमोहन ने उसे मृत घोषित कर दिया.

छोटी बहन के साथ कमरे में लेटी थी चांदनी

मृतका की मां ने बताया कि उनके पति मुंबई में ट्रक चालक का काम करते हैं. परिवार में तीन बहन और दो भाई हैं, जिनमें चांदनी दूसरे नंबर पर थी. उन्होंने बताया कि सुबह चाय बनाकर देने के बाद चांदनी अपनी छोटी बहन के साथ कमरे में जाकर लेट गई थी. इसी दौरान आरोपी घर में घुस आया और घटना को अंजाम दे दिया. स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है. चर्चा है कि आरोपी युवक चांदनी से प्रेम करता था, लेकिन युवती की शादी दूसरी जगह तय होने से वह नाराज था. इसी आक्रोश में उसने इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपी कासिम सिमराहा स्थित मांस फै्ट्री में काम करता बताया जा रहा है.

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पुलिस ने शव को कब्जे में लिया

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार लेकर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, थानाध्यक्ष मनोज कुमार, सब इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा, बबीता कुमारी और रेखा कुमारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल और अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. मामले की तकनीकी और वैज्ञानिक जांच के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. दिनदहाड़े हुई इस हत्या की घटना से घोड़ाघाट इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है.