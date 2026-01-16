अररिया में 'लाल सोना' की खेती: ठंडे प्रदेशों वाली स्ट्रॉबेरी उगाकर किसान ने रचा इतिहास, नेपाल तक बढ़ी मांग

Bihar News: अररिया के किसान अब पारंपरिक खेती ही नहीं बल्कि व्यवसायिक खेती में भी हाथ आजमा रहे हैं. दुर्गम माने जाने वाले क्षेत्रों में मेहनत और सही तकनीक के जरिए वे नई फसलों को सफल बना रहे हैं. इसी कड़ी में हरियाबारा के किसान मो. रहमान ने दो सालों से स्ट्रॉबेरी की खेती कर आर्थिक समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया है और अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं. दूर-दराज के किसानों को स्ट्रॉबेरी के खेत देखने और खेती की तकनीक सीखने के लिए अररिया पहुंचना पड़ रहा है.

स्ट्रॉबेरी खेती की चुनौती और तकनीक

स्ट्रॉबेरी की खेती सामान्यतः ठंडे प्रदेशों या हिमालयन क्षेत्रों में की जाती है. इसे हल्की दोमट मिट्टी और उचित पीएच मान (7-8) की जरूरत होती है. पौधों को हल्की सिंचाई चाहिए होती है, लेकिन जल निकासी का भी उत्तम प्रबंध होना आवश्यक है. अररिया के मैदानी क्षेत्र में रहमान ने क्यारी बनाकर, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और लो टनल का प्रयोग कर इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक दो सालों से अंजाम दिया है.

फसल की पैदावार और बाजार में मांग

रहमान ने लगभग एक एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती की है. पिछले दो वर्षों में उनकी फसल ने अच्छी गुणवत्ता और पैदावार दी है. बिहार के विभिन्न जिलों के साथ-साथ नेपाल के बाजार में भी स्ट्रॉबेरी की अच्छी मांग है. अन्य जिलों के किसान भी खेती की बारीकियां सीखने के लिए रहमान के पास पहुंच रहे हैं, जिससे अररिया में व्यवसायिक खेती का नया उत्साह पैदा हो रहा है.

स्वास्थ्य और व्यावसायिक महत्व

स्ट्रॉबेरी विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, कोलेस्ट्रॉल घटाने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करती है. इसी कारण से इसकी मांग न केवल स्थानीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ रही है. व्यवसायिक खेती के रूप में स्ट्रॉबेरी अररिया के किसानों के लिए आर्थिक अवसर और स्वास्थ्य लाभ दोनों प्रदान कर रही है.

रवि कुमार