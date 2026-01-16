Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3076028
Zee Bihar JharkhandAraria

अररिया में 'लाल सोना' की खेती: ठंडे प्रदेशों वाली स्ट्रॉबेरी उगाकर किसान ने रचा इतिहास, नेपाल तक बढ़ी मांग

Bihar News: अररिया के हरियाबारा में किसान मो. रहमान ने स्ट्रॉबेरी की व्यवसायिक खेती कर आर्थिक समृद्धि हासिल की है. उन्होंने मैदानी इलाके में ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और लो टनल जैसी तकनीकों का प्रयोग कर दो साल में अच्छी पैदावार प्राप्त की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:06 AM IST

Trending Photos

अररिया में 'लाल सोना' की खेती: ठंडे प्रदेशों वाली स्ट्रॉबेरी उगाकर किसान ने रचा इतिहास, नेपाल तक बढ़ी मांग
अररिया में 'लाल सोना' की खेती: ठंडे प्रदेशों वाली स्ट्रॉबेरी उगाकर किसान ने रचा इतिहास, नेपाल तक बढ़ी मांग

Bihar News: अररिया के किसान अब पारंपरिक खेती ही नहीं बल्कि व्यवसायिक खेती में भी हाथ आजमा रहे हैं. दुर्गम माने जाने वाले क्षेत्रों में मेहनत और सही तकनीक के जरिए वे नई फसलों को सफल बना रहे हैं. इसी कड़ी में हरियाबारा के किसान मो. रहमान ने दो सालों से स्ट्रॉबेरी की खेती कर आर्थिक समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया है और अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं. दूर-दराज के किसानों को स्ट्रॉबेरी के खेत देखने और खेती की तकनीक सीखने के लिए अररिया पहुंचना पड़ रहा है.

स्ट्रॉबेरी खेती की चुनौती और तकनीक
स्ट्रॉबेरी की खेती सामान्यतः ठंडे प्रदेशों या हिमालयन क्षेत्रों में की जाती है. इसे हल्की दोमट मिट्टी और उचित पीएच मान (7-8) की जरूरत होती है. पौधों को हल्की सिंचाई चाहिए होती है, लेकिन जल निकासी का भी उत्तम प्रबंध होना आवश्यक है. अररिया के मैदानी क्षेत्र में रहमान ने क्यारी बनाकर, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और लो टनल का प्रयोग कर इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक दो सालों से अंजाम दिया है.

ये भी पढ़ें: मछली का अचार! चौंक गए न... स्वाद लेना है तो बिहार में यहां पधारिए

Add Zee News as a Preferred Source

फसल की पैदावार और बाजार में मांग
रहमान ने लगभग एक एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती की है. पिछले दो वर्षों में उनकी फसल ने अच्छी गुणवत्ता और पैदावार दी है. बिहार के विभिन्न जिलों के साथ-साथ नेपाल के बाजार में भी स्ट्रॉबेरी की अच्छी मांग है. अन्य जिलों के किसान भी खेती की बारीकियां सीखने के लिए रहमान के पास पहुंच रहे हैं, जिससे अररिया में व्यवसायिक खेती का नया उत्साह पैदा हो रहा है.

स्वास्थ्य और व्यावसायिक महत्व
स्ट्रॉबेरी विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, कोलेस्ट्रॉल घटाने और त्वचा को चमकदार बनाने में मदद करती है. इसी कारण से इसकी मांग न केवल स्थानीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ रही है. व्यवसायिक खेती के रूप में स्ट्रॉबेरी अररिया के किसानों के लिए आर्थिक अवसर और स्वास्थ्य लाभ दोनों प्रदान कर रही है.

रिपोर्ट: रवि कुमार

TAGS

Bihar News

Trending news

Jharkhand Weather
झारखंड में जम गई रात! गुमला में पारा शून्य के करीब... जानें अपने जिले का हाल
patna news
ऑपरेशन लंगड़ा: कुख्यात नीतीश ने SHO पर फायरिंग,जवाबी मुठभेड़ में पैर में लगी गोली
Patna Weather
सावधान पटनावासी! कड़ाके की ठंड से राहत पर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI
Bihar News Today Live Updates
Bihar Breaking News Live: आज बेतिया से CM नीतीश करेंगे समृद्धि यात्रा की शुरुआत
Nitish Kumar Samriddhi Yatra 2026
आज बेतिया से CM करेंगे यात्रा की शुरुआत, रमना मैदान से गूंजेगा विकास का शंखनाद
Bihar weather update
बिहार में कनकनी से धूप ने दी राहत, पर सुबह-शाम कोहरे का पहरा; इन जिलों में अलर्ट
Gaya News
Gaya News: गया रेल थानाध्यक्ष ही निकला 1.44 करोड़ के सोना लूटकांड का मास्टरमाइंड
CM nitish kumar
Nitish Kumar Samriddhi Yatra 2026: नीतीश कुमार की 16वीं यात्रा: चंपारण से होगा आगाज
ED
क्या राज्य पुलिस को है ED पर कार्रवाई का हक? बंगाल से झारखंड तक छिड़ा 'कानूनी युद्ध'
Purnia News
पटना में गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को नेताओं और मंत्रियों के चैंबर तक पहुंचाया जा रहा