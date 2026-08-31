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अररिया में पहचान छिपाकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप, पॉक्सो एक्ट में युवक गिरफ्तार

Araria News: अररिया के सिमराहा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से कथित तौर पर पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाने और शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 31, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:49 PM IST
अररिया में पहचान छिपाकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप, पॉक्सो एक्ट में युवक गिरफ्तार
Image Credit: अररिया में पहचान छिपाकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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