/अररिया में पहचान छिपाकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप, पॉक्सो एक्ट में युवक गिरफ्तार

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Araria News: बिहार के अररिया जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग हिंदू लड़की को कथित तौर पर पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने और शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है. मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर मदारगंज निवासी 21 वर्षीय मो. कादरी, पिता मो. समीन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. सिमराहा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी नाबालिग बेटी का मोबाइल नंबर आरोपी ने सिमराहा स्थित एक मोबाइल दुकान पर काम सीखने के दौरान धोखे से हासिल किया था. इसके बाद वह कथित तौर पर उनकी बेटी से बातचीत करने लगा. आरोप है कि जब लड़की ने युवक से उसका नाम और पता पूछा तो उसने कथित तौर पर अपनी पहचान बदलकर अपना नाम संतोष कुमार और पता कुर्साकांटा के सुन्दरीमठ का बताया. इसी पहचान के आधार पर उसने लड़की को शादी का भरोसा दिलाया और बाद में दोनों के बीच संबंध बने.
घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला थाना प्रभारी ने पीड़िता के घर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और जांच शुरू की. वहीं, सिमराहा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी मो. कादरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.
रिपोर्ट: कुमार नितेश