/अररिया में पहचान छिपाकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप, पॉक्सो एक्ट में युवक गिरफ्तार

पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी नाबालिग बेटी का मोबाइल नंबर आरोपी ने सिमराहा स्थित एक मोबाइल दुकान पर काम सीखने के दौरान धोखे से हासिल किया था. इसके बाद वह कथित तौर पर उनकी बेटी से बातचीत करने लगा. आरोप है कि जब लड़की ने युवक से उसका नाम और पता पूछा तो उसने कथित तौर पर अपनी पहचान बदलकर अपना नाम संतोष कुमार और पता कुर्साकांटा के सुन्दरीमठ का बताया. इसी पहचान के आधार पर उसने लड़की को शादी का भरोसा दिलाया और बाद में दोनों के बीच संबंध बने.