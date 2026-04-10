अररिया कांडः 'धुरंधर-2' स्टाइल में मर्डर फिर मॉब लिंचिंग, देखें इस केस में अबतक क्या-क्या हुआ?

Araria Murder Case: अररिया जिले में गुरुवार को दिल-दहलाने वाले हत्याकांड के बाद लोग अभी भी भयभीत हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हत्यारा रवि चौहान और मृतक नबी हुसैन में पुरानी जान-पहचान थी. घटना से पहले दोनों एक ठेले के नीचे ही बैठकर धूम्रपान कर रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में मारपीट शुरू हो गई थी.
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Araria Murder Case: अररिया जिले के फारबिसगंज में गुरुवार (9 अप्रैल) को एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई. यहां मामूली विवाद में एक युवक की बड़ी निर्ममता से गला काटकर हत्या कर दी और कटे हुए सिर को लेकर काफी देर तक पूरे इलाके में घूमता रहा. इसके बाद आरोपी को भीड़ ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह पूरा विवाद एक मामूली बात को लेकर हुआ था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हत्यारा रवि चौहान और मृतक नबी हुसैन में पुरानी जान-पहचान थी. घटना से पहले दोनों एक ठेले के नीचे ही बैठकर धूम्रपान कर रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में मारपीट शुरू हो गई थी.
बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ा गया कि रवि चौहान ने अली हुसैन पर चाकू से हमला कर दिया और सरेआम सड़क पर सिर धड़ से अलग कर दिया. हैरान करने वाली बात यह रही कि लोग बीच-बचाव करने के बजाय वीडियो बनाते रहे. आरोपी काफी देर तक पूरे इलाके में कटा हुआ सिर लेकर घूमता रहा और लोग तमाशबीन बने रहे. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और पास ही में झाड़ियों में छिपकर बैठ गया. दो अलग-अलग समुदायों के व्यक्तियों से जुड़ा होने के कारण मामले ने तूल पकड़ा और लोगों ने आरोपी की पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.
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इस घटना में कब क्या हुआ?
घटना के बाद विपक्ष ने सरकार के घेरा
इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये है बिहार के भयावह हालात, अररिया जिले के फारबिसगंज में एक शख्स ने सरेआम बीच बाजार दूसरे शख्स का गला काट दिया और सैकड़ों लोगों के बीच उसका सिर लेकर घूमता रहा. बाद में मृतक के परिजनों ने हत्या करने वाले को ढूंढ़कर उसकी भी हत्या कर दी.
तेजस्वी ने लिखा कि पुलिस भी कानून व्यवस्था को संभालने की जगह जान बचाती दिखी. महाचौपट राज की इससे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है? यह घटना साफ दिखा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस हद तक बदहाल हो चुकी है. सत्ताधारी भाजपा-जदयू के नेता 'सीएम चेयर' के खेल में लगे हैं और बिहार में हर दिन लूट, हत्या, अपराध और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं.