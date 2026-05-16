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अररिया के लोगों की खुली किस्मत! न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के लिए शुरू हुई अमृत भारत ट्रेन,भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने दिखाई हरी झंडी

Araria: अररिया जिले के लिए केंद्र सरकार ने अमृत भारत योजना के तहत बड़ी रेल सौगात दी है. न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के बीच शुरू हुई नई ट्रेन को भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने फारबिसगंज स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी और लोगों में उत्साह देखा गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 16, 2026, 06:55 AM IST

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अररिया के लोगों की खुली किस्मत! न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के लिए शुरू हुई अमृत भारत ट्रेन,भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने दिखाई हरी झंडी
अररिया के लोगों की खुली किस्मत! न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के लिए शुरू हुई अमृत भारत ट्रेन,भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने दिखाई हरी झंडी

Araria: अररिया के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी रेल सौगात दी है. अमृत भारत योजना के तहत न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर के बीच नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे सीमांचल क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इस ट्रेन को अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इस अवसर पर फारबिसगंज स्टेशन पर देर रात तक भारी भीड़ देखने को मिली. सैकड़ों की संख्या में लोग नई ट्रेन को देखने और उसके शुभारंभ के साक्षी बनने के लिए मौजूद रहे. स्थानीय लोगों में इस नई रेल सेवा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, क्योंकि यह ट्रेन क्षेत्र के लिए लंबे समय से चली आ रही कनेक्टिविटी की समस्या को काफी हद तक दूर करेगी.

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यह अमृत भारत ट्रेन सीमांचल के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को भी जोड़ती है. बताया जा रहा है कि यह ट्रेन माता सीता के जन्मस्थल से होकर अयोध्या मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ते हुए अंत में अमृतसर तक जाएगी. इससे न केवल बिहार बल्कि देश के कई हिस्सों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

सांसद प्रदीप सिंह ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय लगातार अररिया और सीमांचल क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में अररिया से देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों के लिए और भी नई ट्रेनों की सौगात दी जाएगी, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी.

रिपोर्ट: कुमार नितेश

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