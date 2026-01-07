भीषण ठंड और शीतलहर का कहर, अररिया में कक्षा 8 तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद

Araria School Closed: अररिया जिले में लगातार बढ़ रही भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा और अहम फैसला लिया है. बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने आदेश जारी किया है कि जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 8 जनवरी तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

प्रशासन का कहना है कि अत्यधिक ठंड और कोहरे के कारण बच्चों को स्कूल आना-जाना स्वास्थ के लिए हानिकारक हो सकता है. खासकर सुबह के समय तापमान में भारी गिरावट और शीतलहर के चलते छोटे बच्चों के बीमार पड़ने की आशंका बढ़ गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि बच्चों को ठंड से सुरक्षित रखा जा सके.

जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी स्कूलों के साथ-साथ प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और सभी तरह के कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगा. हालांकि कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं को लेकर प्रशासन ने अलग से दिशा-निर्देश जारी करने की बात कही है. जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है.

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे बच्चों को गर्म कपड़ों में रखें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न भेजें. प्रशासन ने मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने की बात कही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी निर्णय लिया जा सकता है.

रिपोर्ट: रवि कुमार