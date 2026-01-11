Advertisement
Zee Bihar JharkhandAraria

अररिया में अपराध पर एसपी अंजनी कुमार का कहर! एक साल में 6860 केस, हजारों गिरफ्तार, जाते-जाते छोड़ गए सख्त संदेश

Araria News: अररिया जिले में एसपी अंजनी कुमार के एक साल के कार्यकाल में पुलिस ने अपराध और नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान 6,860 मामले दर्ज हुए, 6,755 गिरफ्तारियां हुईं, भारी मात्रा में हथियार, वाहन, शराब और मादक पदार्थ बरामद किए गए.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 11, 2026, 06:26 AM IST

Araria News: अररिया जिले में एसपी अंजनी कुमार का कार्यकाल भले ही एक साल का रहा हो, लेकिन इस अवधि में उन्होंने अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस काम किया. एक जनवरी 2025 को अररिया के पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार संभालने वाले अंजनी कुमार के कार्यकाल में जिले के विभिन्न थानों में कुल 6860 मामले दर्ज किए गए. इनमें से अधिकांश जटिल मामलों को तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली. एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि आधुनिक तकनीक और टीम वर्क के सहारे अपराधियों तक पहुंच बनाई गई.

गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी में बड़ी सफलता
एसपी अंजनी कुमार के एक साल के कार्यकाल में पुलिस ने कुल 6755 अपराधियों की गिरफ्तारी की. इस दौरान 44 देशी कट्टा या पिस्टल, 94 राउंड गोला-बारूद बरामद किए गए. इसके अलावा अपराध में प्रयुक्त 354 मोटरसाइकिल, 36 कार, 17 ट्रक, 37 पिकअप वैन, 8 टेंपू, 4 ई-रिक्शा, एक बस और एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया. शराब कांड में पुलिस ने 231 वाहनों को जब्त कर अवैध शराब कारोबार पर भी बड़ी चोट की.

नशे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई
मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में भी अररिया पुलिस ने बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. एक साल में 2.615 किलोग्राम स्मैक और ब्राउन शुगर, 4915.86 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. इसके अलावा 23043 लीटर विदेशी शराब, 17506 लीटर देशी शराब और 2197.7 लीटर प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप जब्त किए गए. एसपी अंजनी कुमार ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया.

अपराध के आंकड़े और नए एसपी की तैनाती
एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि उनके कार्यकाल में 59 हत्याएं, 4 डकैती, 46 लूट, 62 गृहभेदन, 912 चोरी, 29 सामान्य दंगे, 7 सांप्रदायिक दंगे, 339 अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण का कोई मामला नहीं, 29 बलात्कार और 5373 विविध घटनाएं दर्ज की गईं. उल्लेखनीय है कि एसपी अंजनी कुमार का तबादला कर दिया गया है और अब जिले की कमान 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार को सौंपी गई है. प्रशासन को उम्मीद है कि नए एसपी के नेतृत्व में जिले में कानून-व्यवस्था और मजबूत होगी.

रिपोर्ट: रवि कुमार

