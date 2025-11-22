अररिया में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, कहा- अब यूपी चुनाव में भी पूरी ताकत से उतरेंगे

अररिया के जोकीहाट के रानी चौक में आयोजित AIMIM की आभार सभा में पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी संख्या में जुटी भीड़ को संबोधित किया. उन्होंने सीमांचल में मिली भारी जीत पर जनता का आभार जताया और कहा कि लोगों ने भरोसा दिखाकर यह साबित कर दिया कि जब सीमांचल एकजुट होकर खड़ा होता है तो उसे किसी दूसरे राजनीतिक सहारे की जरूरत नहीं रहती. ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की जनता ने AIMIM को जो सम्मान दिया है, उसे वे कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा इस क्षेत्र की आवाज उठाते रहेंगे.

अपने संबोधन में ओवैसी ने घोषणा की कि बिहार के बाद अब AIMIM उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी मजबूती से हिस्सा लेगी. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी न सिर्फ सीमांचल बल्कि पूरे देश में कमजोर और उपेक्षित लोगों की आवाज बनेगी. ओवैसी के अनुसार, सीमांचल के पांचों निर्वाचित AIMIM विधायक विधानसभा में क्षेत्र की बात मजबूती से रखेंगे और “सीमांचल जिंदाबाद” की आवाज अब और बुलंद होगी.

इस सभा में AIMIM के सभी पांच विधायक और बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे. भीड़ ने ओवैसी को सुनने के लिए भारी उत्साह दिखाया. ओवैसी ने कहा कि जनता के भरोसे की वजह से ही AIMIM जैसे क्षेत्रीय दल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और वे इसे निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि राजनीति में सम्मान वही पाता है, जो जनता के बीच जमीन पर खड़ा रहता है, और AIMIM उसी राह पर चल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर के विधायक अख्तरुल इमान ने अपने संबोधन में जोकीहाट को पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन की कर्मभूमि बताया. उन्होंने कहा कि तस्लीमुद्दीन अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे और किसी भी बड़े नेता से आंख मिलाकर बात करते थे.

अख्तरुल ने आरोप लगाया कि आज उनका बेटा ऐसा साहस नहीं दिखा पाता और राजनीतिक परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, जिसे उन्होंने शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि राजनीति में ईमानदारी और सच्चाई ही असली ताकत होती है.

इनपुट- रवि कुमार