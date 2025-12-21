Bihar Ka Mausam: सहरसा में कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल, अररिया DM ने रात में किया सदर अस्पताल का निरीक्षण

Bihar Weather Report: सहरसा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. लोग ठंड से बचने के लिए सारा दिन अलाव की आग का सहारा ले रहे हैं. उधर अररिया में भीषण सर्दी से लोगों की जीना दूभर हो रखा है. अररिया के डीएम विनोद दूहन ने शनिवार (20 दिसंबर) की देर रात सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया.
Bihar Ka Mausam: बिहार बीते कुछ दिनों से प्रचंड सर्दी की चपेट में है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी लोगों को फिलहाल ठंड से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है. अगले 7 दिनों तक राज्य के किसी भी जिले में बारिश या बूंदाबांदी की कोई संभावना नहीं है, लेकिन शीतलहर से लोग बेहाल रहेंगे. घने कोहरे के साथ ठंडी तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. इससे लोगों को सारा दिन कंपकंपी महसूस होगी. सहरसा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. लोग ठंड से बचने के लिए सारा दिन अलाव की आग का सहारा ले रहे हैं.
भीषण ठंड के दौरान खासकर शहर के दुकानदारों सहित आम लोगों को भारी परेशानी हो उठानी पड़ रही है. लोग चौक चौराहों पर खुद से आग जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन की ओर से अबतक कहीं भी अलाव की व्यवस्था नही की गई है. लोगों का कहना है कि भीषण ठंड में लोगों का जीना मुहाल है. किसी तरह कागज और गत्ता जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं कि गई है. इसकी वजह से आम लोग काफी परेशान हैं. खासकर दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
अररिया में भीषण सर्दी से लोगों की जीना दूभर हो रखा है. अररिया के डीएम विनोद दूहन ने शनिवार (20 दिसंबर) की देर रात सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान डीएम ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के साथ-साथ कई अन्य वार्डों का भी निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत करके उनकी समस्याएं सुनी. भीषण सर्दी को देखते हुए डीएम ने सदर अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों को अलाव की व्यवस्था करने की निर्देश दिए. साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बुजुर्ग और गर्भवती महिला मरीजों का खासतौर पर ध्यान रखें. उन्होंने गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा निर्धारित सभी स्वास्थ्य सेवा समय पर और गुणवत्ता पूर्ण तरीके से उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिए.