Bihar News: अमित शाह के जोगबनी दौरे से पहले बवाल, पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी से छिड़ा विवाद

Amit Shah Bihar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फारबिसगंज दौरे से एक दिन पहले शुक्रवार को भारत-नेपाल सीमा से सटे जोगबनी में सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट को लेकर बवाल मच गया. दो गुटों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि प्रशासन को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों को तैनात करना पड़ा. कुछ ही देर में पूरा बाजार पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. विवाद की शुरुआत एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर 'आई लव मोहम्मद' वाली अपमानजनक टिप्पणी से हुई. इस टिप्पणी के वायरल होने के बाद, शुक्रवार को एक समुदाय के लोग बांस और बल्ले से लैस होकर सड़कों पर उतर आए. वे अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. साथ हीं, जोगबनी बाजार को जबरन बंद करवाना शुरू कर दिया.

मारपीट और पथराव की घटना

नवरात्र के बाजार को देखते हुए जिन दुकानदारों ने दुकान बंद करने से मना किया, आक्रोशित भीड़ ने उनके साथ मारपीट की और पथराव करना शुरू कर दिया. दुकानदारों ने अपनी दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट का भी आरोप लगाया है. दोपहर के बाद, जब दूसरे गुट के लोग भी बाजार में आ धमके और बंद दुकानों को जबरन खुलवाना शुरू किया, तो दोनों गुट आमने-सामने आ गए और स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई. सूचना मिलते के बाद जोगबनी थाना पुलिस के साथ फारबिसगंज एसडीएम रंजीत कुमार रंजन, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, बीडीओ, सीओ और बथनाहा, फारबिसगंज समेत जिले के कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची.

उपद्रवी तत्वों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

माहौल की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर सीमा सुरक्षा में लगे SSB जवानों को उपद्रवियों से निपटने के लिए सड़क पर तैनात किया गया. एसएसबी, पुलिस और प्रशासन के संयुक्त प्रयास से तनाव पर काबू पाया गया और फिर बंद कराई गई दुकानों को खुलवाया गया. SDPO मुकेश कुमार साहा ने कहा कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के कारण माहौल अशांत करने का प्रयास किया गया था. पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप और स्थानीय सामाजिक लोगों के सहयोग से स्थिति नियंत्रण में है. उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. वहीं गृह मंत्री अमित शाह के जोगबनी जाने से पहले हुई इस घटना ने स्थानीय प्रशासन को चिंता में डाल दिया है.